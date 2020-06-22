Армия и оружие
ИзвестияМакрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО. По словам главы государства, поведение Анкары не соответствует ее статусу члена Североатлантического альянса.
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Политика
Путин подумывает о пятом президентском сроке
Если в Конституцию будет принята поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина, он, возможно, будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.
Уралинформбюро вчера в 12:22
Технологии
Google будет проверять достоверность изображений
Google будет проверять достоверность изображений, которые показываются при поисковых запросах в разделе «Картинки».
RT на русском 19:17
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Наука
Разработан метод определения предрасположенности к диабету у детей
Ученая группа изучала пробы крови у детей разного возраста, взятые тридцать лет назад. Специалисты сравнили их с сегодняшними показателями.
Evo-rus.com 01:12
Наука
В Индийском океане обнаружили зарождение нового континента
Французские и австралийские геологи изучили состав пород в южной части Индийского океана и обнаружили, что в этом месте началось зарождение нового континента.
The Penza Post 20 июня в 23:00
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
Кино
Вышел трейлер российского фильма ужасов «Кольская сверхглубокая»
Российская газета 10:12
Армия и оружие
В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»
Бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотая орда» и, по мнению разработчика, «изменит правила игры».
Коммерсантъ вчера в 02:48
Здоровье
Коронавирус провел подкат под украинский футбол
Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ 08:42
Происшествия
Вынесен приговор бывшему замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю
Красноярск, 22 июня 2020, 14:47 — REGNUM Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника Главного управления МВД России по Красноярскому краю.
REGNUM 07:47
Общество
На сайте «Ведомостей» вновь стала доступна заметка, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей
На сайте газеты «Ведомости» вновь стала доступна заметка о том, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей.
Эхо Москвы 16:06
Авто
Два кроссовера марки Haval ушли с российского рынка
Wroom.ru вчера в 08:06
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
Космос
Ассиметрию Луны связали с радиоактивными изотопами в ее мантии
Планетологи выяснили, что различия между видимой и обратной сторонами Луны могут быть связаны с тем, что радиоактивные элементы распределены по ее мантии неоднородно.
ТАСС Наука 10:04
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Политика
На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
Наука
ЦЕРН хочет построить 100-километровый суперколлайдер
Европейская организация по ядерным исследованиям ЦЕРН (CERN) приступила к разработке плана по строительству нового 100-километрового кругового суперколлайдера.
Русская Планета 01:38
Футбол
«Ювентус» победил «Болонью» в матче чемпионата Италии
Аргументы и Факты 19:28
Происшествия
19 полицейских пострадали во время беспорядков в Штутгарте
Замглавы полиции Штутгарта Томас Бергер рассказал о последствиях беспорядков, которые прошли в городе ночью с 20 на 21 июня.
News.ru вчера в 11:08
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Здоровье
ВОЗ заявляет о сужении базовой медпомощи из-за пандемии коронавируса
Женева, Швейцария, 22 июня 2020, 20:41 — REGNUM В большинстве стран мира основные услуги в сфере медицинской помощи из-за пандемии коронавируса начали предоставляться не в полном объеме, сообщил 22 июня на брифинге гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
REGNUM 13:41
Общество
Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа
Саудовская Аравия из-за пандемии нового коронавируса отменила в нынешнем году хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине для паломников из-за рубежа.
ТАСС 15:11
Экономика
Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:26
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Интерфакс 11:05
Армия и оружие
Т-90С показал свою мощь в Алжире
При выполнении задач по ликвидации бронетехники противника были задействованы высокоточные противотанковые комплексы «Корнет-Э».
ГЛАС.RU 09:28
Экономика
Более четверти накоплений граждан России размещены за рубежом
Москва, 22 июня 2020, 11:47 — REGNUM Российские граждане располагают накоплениями в размере $1,6 трлн, при этом более 25% накоплений размещены за рубежом.
REGNUM 04:47