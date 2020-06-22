Армия и оружие

ИзвестияИзвестияМакрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО. По словам главы государства, поведение Анкары не соответствует ее статусу члена Североатлантического альянса.
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Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции

РБК16:47

Макрон рассказал о доказательстве «смерти мозга НАТО»

RT на русском17:10

Макрон назвал инцидент с кораблями Турции и Франции доказательством «смерти мозга» НАТО

ТАСС15:31

Франция обвинила Турцию в «опасной игре», а НАТО — в «смерти мозга»

ИА Красная Весна16:51

Макрон привел доказательство «смерти мозга НАТО»

Lenta.ru15:49

Макрон рассказал об инциденте, доказывающем «смерть мозга» НАТО

РИА Новости16:26

Макрон: Турция ведет в Ливии опасную игру

Газета.Ru16:00
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Политика

Путин подумывает о пятом президентском сроке

Если в Конституцию будет принята поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина, он, возможно, будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.
Уралинформбюро вчера в 12:22
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Технологии

Google будет проверять достоверность изображений

Google будет проверять достоверность изображений, которые показываются при поисковых запросах в разделе «Картинки».
RT на русском 19:17
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Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
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Наука

Разработан метод определения предрасположенности к диабету у детей

Ученая группа изучала пробы крови у детей разного возраста, взятые тридцать лет назад. Специалисты сравнили их с сегодняшними показателями.
Evo-rus.com 01:12
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Наука

В Индийском океане обнаружили зарождение нового континента

Французские и австралийские геологи изучили состав пород в южной части Индийского океана и обнаружили, что в этом месте началось зарождение нового континента.
The Penza Post 20 июня в 23:00
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
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Кино

Вышел трейлер российского фильма ужасов «Кольская сверхглубокая»

Российская газета 10:12
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Армия и оружие

В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»

Бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотая орда» и, по мнению разработчика, «изменит правила игры».
Коммерсантъ вчера в 02:48
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Здоровье

Коронавирус провел подкат под украинский футбол

Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ 08:42
Происшествия

Вынесен приговор бывшему замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю

Красноярск, 22 июня 2020, 14:47 — REGNUM Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника Главного управления МВД России по Красноярскому краю.
REGNUM 07:47
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Общество

На сайте «Ведомостей» вновь стала доступна заметка, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей

На сайте газеты «Ведомости» вновь стала доступна заметка о том, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей.
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Авто

Два кроссовера марки Haval ушли с российского рынка

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Общество

Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
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Общество

Активисты повесили флаг ЛГБТ на монументе «Родина-мать» в Киеве

РБК вчера в 20:24
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Происшествия

В Якутии в почву и реку утекло более 20 кубометров дизтоплива

REGNUM 03:19
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Футбол

В ЦСКА рассказали о ситуации с улетевшим из России тренером

Lenta.ru 12:23
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Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК 12:45
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Космос

Ассиметрию Луны связали с радиоактивными изотопами в ее мантии

Планетологи выяснили, что различия между видимой и обратной сторонами Луны могут быть связаны с тем, что радиоактивные элементы распределены по ее мантии неоднородно.
ТАСС Наука 10:04
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Политика

На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
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Наука

ЦЕРН хочет построить 100-километровый суперколлайдер

Европейская организация по ядерным исследованиям ЦЕРН (CERN) приступила к разработке плана по строительству нового 100-километрового кругового суперколлайдера.
Русская Планета 01:38
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Футбол

«Ювентус» победил «Болонью» в матче чемпионата Италии

Аргументы и Факты 19:28
Происшествия

19 полицейских пострадали во время беспорядков в Штутгарте

Замглавы полиции Штутгарта Томас Бергер рассказал о последствиях беспорядков, которые прошли в городе ночью с 20 на 21 июня.
News.ru вчера в 11:08
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
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Здоровье

ВОЗ заявляет о сужении базовой медпомощи из-за пандемии коронавируса

Женева, Швейцария, 22 июня 2020, 20:41 — REGNUM В большинстве стран мира основные услуги в сфере медицинской помощи из-за пандемии коронавируса начали предоставляться не в полном объеме, сообщил 22 июня на брифинге гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
REGNUM 13:41
Общество

Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа

Саудовская Аравия из-за пандемии нового коронавируса отменила в нынешнем году хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине для паломников из-за рубежа.
ТАСС 15:11
Экономика

Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:26
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Интерфакс 11:05
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Армия и оружие

Т-90С показал свою мощь в Алжире

При выполнении задач по ликвидации бронетехники противника были задействованы высокоточные противотанковые комплексы «Корнет-Э».
ГЛАС.RU 09:28
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Экономика

Более четверти накоплений граждан России размещены за рубежом

Москва, 22 июня 2020, 11:47 — REGNUM Российские граждане располагают накоплениями в размере $1,6 трлн, при этом более 25% накоплений размещены за рубежом.
REGNUM 04:47
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