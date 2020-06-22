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Здоровье ВОЗ заявляет о сужении базовой медпомощи из-за пандемии коронавируса Женева, Швейцария, 22 июня 2020, 20:41 — REGNUM В большинстве стран мира основные услуги в сфере медицинской помощи из-за пандемии коронавируса начали предоставляться не в полном объеме, сообщил 22 июня на брифинге гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.