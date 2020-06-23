Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент с турецким кораблем в Ливии стал свидетельством «смерти мозга» НАТО. Глава государства намекнул на то, что Турция больше не может являться членом Североатлантического альянса.

с чего всё началось

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО. По словам главы государства, поведение Анкары не соответствует ее статусу члена Североатлантического альянса.

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