Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент с турецким кораблем в Ливии стал свидетельством «смерти мозга» НАТО. Глава государства намекнул на то, что Турция больше не может являться членом Североатлантического альянса.

с чего всё началось

После недавнего инцидента между кораблями ВМС Франции и Турции в Средиземном море, которые были предметом расследования НАТО, президент Франции Эммануэль Макрон назвал это событие «одной из самых явных демонстраций смерти мозга» Североатлантического альянса. Об этом сообщает издание L’Obs.

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