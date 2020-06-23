Армия и оружие
Международная жизньМакрон привел доказательство «смерти мозга НАТО»
После недавнего инцидента между кораблями ВМС Франции и Турции в Средиземном море, которые были предметом расследования НАТО, президент Франции Эммануэль Макрон назвал это событие «одной из самых явных демонстраций смерти мозга» Североатлантического альянса. Об этом сообщает издание L’Obs.
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с чего всё началось
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент с турецким кораблем в Ливии стал свидетельством «смерти мозга» НАТО. Глава государства намекнул на то, что Турция больше не может являться членом Североатлантического альянса.ФАНвчера в 08:49
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Пособие для безработных родителей продлено до конца августа
По 3 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребёнка сделали доплату, увеличили пособие по безработице.
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Москалькова: вопрос возвращения Бута и Ярошенко обсуждается
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что вопрос возвращения осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко домой обсуждается.
RT на русском 02:22
Футбол
Матч «Шинник» – «Урал» пройдет в Ярославле без зрителей
Матч 1/4 финала Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» пройдет 24 июня в Ярославле без зрителей, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора ярославского клуба Валерия Фролова.
Коммерсантъ Ярославль 22 июня в 07:18
Общество
В Донецке начался военный парад в честь 75-летия Победы
Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начался в Донецке, передаёт корреспондент РИА Новости.
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Общество
Forbes назвал лучшие российские вузы
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России.
Вести.Ru вчера в 14:06
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
Происшествия
В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Вести.Ru вчера в 09:13
Армия и оружие
Египетские F-16 начали наносить удары по турецким военным в Ливии
Avia.pro 22 июня в 05:51
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия вчера в 18:15
Общество
Владимир Путин предложил повысить ставку НДФЛ для богатых
Президент России днем 23 июня предложил с 1 января 2021 года поднять ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для лиц с доходами свыше 5 миллионов рублей в год.
Эксперт Северо-Запад вчера в 11:07
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За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн вчера в 10:35
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Политика
Пушков оценил заявление Украины о крупном российском долге
Член Совета Федерации Алексей Пушков дал комментарий относительно заявления украинских властей о крупном российском долге.
Москва 24 вчера в 20:31
Происшествия
В Петербурге арестовали двух напавших на уличных музыкантов
Двое напавших на уличных музыкантов в Петербурге получили по два месяца ареста, еще двое отправлены под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости вчера в 20:51
Происшествия
У 25 сотрудников Кулундинской ЦРБ на Алтае выявили коронавирус
По данным регионального управления Роспотребнадзора, во время хирургической помощи больному, у которого позднее выявили коронавирус, был инфицирован хирург.
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Политика
В Кремле перечислили иностранных гостей парада Победы в Москве
Как подчеркнул Песков, руководство России понимает, что по ряду причин некоторые лидеры не смогут присутствовать на параде Победы в Москве.
Известия вчера в 08:20
Политика
Трамп предложил назвать коронавирус «Ухань» или «Кунг-флю»
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова акцентировал внимание на том, что вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае.
Газета.Ru вчера в 21:32
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС вчера в 12:41
Технологии
Мощнейшим в мире признан японский суперкомпьютер Fugaku
Разработку Института естественных наук (Рикэн) японский суперкомпьютер Fugaku признали самым быстрым в мире.
Live24 вчера в 09:00
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Власти Китая наказали владельца TikTok за уход от ценностей социализма
Администрация киберпространства Китая решила наказать сервис Xigua, владельца соцсети TikTok за «уход от ценностей социализма» и «вульгарный контент».
ToDay News Ufa 01:04
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Apple показала тизер сериала «Основания» по романам Айзека Азимова
iReactor 22 июня в 23:52
Происшествия
Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме
Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом.
Газета.Ru вчера в 06:43
Здоровье
Составлен топ-5 опасных препаратов из домашней аптечки
Четвертое место в рейтинге самых опасных препаратов домашней аптечки занимает аспирин.
iReactor вчера в 02:59
Транспорт
Екатеринбург и Казань свяжет скоростная трасса
Трассу планируется построить к 2030 году. Екатеринбург и Казань свяжет скоростная трасса.
УралПолит.Ru 01:47
Политика
Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии
Известия 21 июня в 16:11
Общество
Парад Победы в Екатеринбурге посетил Сергей Безруков
Актёр Сергей Безруков приехал в Екатеринбург, чтобы посетить парад Победы.
Уральский меридиан 01:53
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
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Авто
Российских водителей с 1 июля ждут нововведения
С 1 июля текущего года автомобилистов России ждёт ряд значимых нововведений, сообщает "АиФ".
Новые автомобили 21 июня в 23:42
Общество
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Общество
Врач предостерег от ношения маски на подбородке
Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
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