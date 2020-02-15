Политика
Lenta.ruМакрон признал провал антироссийских санкций
Президент Франции Эммануэль Макрон признал провал антироссийских санкций, отметив, что они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного. Соответствующее заявление французский лидер сделал на Мюнхенской конференции по безопасности, пишут РИА Новости.
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Политика
Соловьев оценил слова Зеленского о проведении выборов в Крыму
Российский телеведущий Владимир Соловьев, комментируя заявление украинского главы Владимира Зеленского о желании провести выборы на территории Крыма, назвал президента Украины удивительным человеком.
Наука
Грудное молоко способствует когнитивному развитию ребёнка
Экономика
Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке
Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.
Политика
В МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы на высшем уровне руководит ливийским конфликтом, не соответствуют действительности.
Общество
В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса
«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Биатлон
Тихонов объяснил, почему Логинов сумел победить в спринте на ЧМ
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что верил в Александра Логинова, одержавшего победу в спринтерской гонке на чемпионате мира.
Политика
Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену
Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
Шоу-бизнес
Суррогатная мать родила сына для Робби Уильямса
Супруги стали родителями в четвертый раз. Такой подарок на День Святого Валентина им преподнесла суррогатная мать.
Футбол
УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков на два года
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский клуб "Манчестер Сити" на два года от участия в еврокубках.
Технологии
Пользователей Windows 7 научили бесплатно получать обновления ОС
На сегодняшний день любой пользователь может «притвориться» оплатившим взнос и продолжать получать обновления безопасности вплоть до 7 января 2023 года.
Общество
Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
Политика
США увеличили пошлины на самолеты из Евросоюза
Американские власти с 18 марта повысят пошлины на импортируемые ЕС самолеты до 15%.
Общество
Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала
Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл изменились после ухода из королевской семьи
Отношения между принцем Гарри и Меган Маркл изменились после выхода из королевской семьи. Об этом People сообщил близкий к паре источник.
Политика
Эрдоган удивлен заявлениям из РФ после «хорошего разговора» с Путиным
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что удивлен заявлениям из России после "очень хорошtuj разговора" с российски коллегой Владимиром Путиным.
Общество
ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море
Происшествия
На Украине задержали подозреваемого в убийстве пластического хирурга
Сотрудники полиции совместно с пограничниками задержали мужчину, подозреваемого в убийстве известного пластического хирурга в Киеве, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщил 14 февраля «Интерфакс-Украина».
Общество
СМИ сообщили о задержании Павленского в Париже
Общество
В Европе зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
О первых заболевших во Франции стало известно 24 января. Это были первые случаи выявления коронавируса в Европе.
Политика
Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море
"Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море", — написал он в Telegram-канале.
Армия и оружие
Пять лет «Минску-2»: Глас вопиющего в пустыне
Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был подписан пять лет назад.
Транспорт
На подходах к Крымскому мосту открылись посты ДПС
Стационарные посты ДПС открыты на подходах к Крымскому мосту по обеим сторонам Керченского пролива со стороны Тамани и Керчи.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Тимати впервые показала лицо маленького сына
Возлюбленная рэпера Анастасия Решетова 16 октября 2019 года подарила ему сына Ратмира. Модель часто делится моментами из жизни малыша.
Политика
В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию
В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Экономика
Новые законы снизили цену капремонта, жилья и налоги
Медиков на три года освободили от налога В Костромской области в феврале вступил в силу закон, который освобождает от уплаты налога на имущество все межрайонные, окружные и районные больницы.
Культура
Стартует седьмой сезон шоу «Голос. Дети»
Новый сезон стартует в 14 февраля в 21.30 на Первом канале.