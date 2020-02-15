Президент Франции Эммануэль Макрон признал провал антироссийских санкций, отметив, что они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного. Соответствующее заявление французский лидер сделал на Мюнхенской конференции по безопасности, пишут РИА Новости.

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