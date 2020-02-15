Политика
REGNUMМакрон о санкциях против России: «Ничего не изменили»
Ограничительные меры против Российской Федерации ничего не изменили. Об этом заявил 15 февраля президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Макрон напомнил о замороженных конфликтах, которые «множатся», а также о недоверии между странами.
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Общество
В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом
В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом, а также за искажение информации о состоянии больного.
Биатлон
Губерниев назвал Россию неспортивной страной
Известный комментатор Дмитрий Губрениев в контексте победы Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия) заявил, что не считает Россию спортивной страной.
Музыка
Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате
23 февраля в ивановском Центре культуры и отдыха состоится второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда».
Кино
«Холоп», подвинься: фильм «Лед 2» установил рекорд
Происшествия
Застреливший в Калининграде семейную пару мужчина умер
Мужчина, застреливший в Калининграде семейную пару, умер в реанимации.
Политика
Мнучин и Бланкфейн заявили, что Берни Сандерс разрушит экономику США
Бывший глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс разрушит экономику США в случае победы на выборах.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции.
Космос
Запуск Falcon 9 со спутниками системы Starlink перенесен на сутки
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал перенесен компанией SpaceX на сутки, 14 февраля сообщает телекомпания News13.
Общество
Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
Телеведущий Иван Ургант спародировал фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье.
Музыка
Лидер Rammstein назвал русским матерным словом новую группу
Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
Политика
Ответ жителя ЛНР шокировал ведущих в эфире украинского канала
Мнение жителя города Антрацита, который вышел на связь в эфире одного из украинских телеканалов, о «воссоединении» с Украиной и президенте Зеленском буквально шокировало ведущих.
Футбол
«ПСЖ» сыграл вничью с «Амьеном», отыгравшись со счета 0:3
Технологии
Предустановка российского ПО на смартфоны начнётся с поисковиков
Ожидается, что предустановка российского ПО на все продаваемые в РФ смартфоны начнётся с 1 июля 2020 года.
Единоборства
Российский борец Садулаев стал четырехкратным чемпионом Европы
Ранее стало известно, что другой россиянин Курбан Шираев завоевал золото на чемпионате Европы по борьбе.
Космос
Космический зонд Solar Orbiter отправился к Солнцу
Как передает ИА REGNUM, Solar Orbiter предназначен для исследования Солнца, включая полярные части звезды, недоступные для наблюдения с Земли.
Авто
На Алтае построят новые заправки для электромобилей
До 2025 года в Сибири планируют построить 110 новых станций для зарядки электромобилей.
Общество
Художник Павленский задержан во Франции
Российского художника-акциониста Петра Павленского, уехавшего во Францию, задержали в субботу вечером, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источник.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила ракетные удары по Дамаску
Общество
МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей
Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Космос
США запустили ракету Antares с грузовиком Cygnus
С американского космодрома, расположенного на острове Уоллопс (штат Виргиния) в Атлантическом океане, стартовала ракета-носитель с грузовым кораблем Cygnus, который должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) продукты и оборудование.
Политика
В Крыму назвали условие для проведения украинских выборов
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе "и в Крыму".
Кино
Опубликован тизер четвертого сезона «Очень странных дел»
Политика
В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию
В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Футбол
Клопп: «„Ювентус“ был моим фаворитом ЛЧ до старта сезона»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп порассуждал о фаворитах Лиги чемпионов:До старта сезона моим фаворитом был "Ювентус".
Экономика
Пришедшие в РФ капиталы убегут по свистку за один день – Делягин
Поток спекулятивного капитала, который пришёл в РФ в конце 2019 года продолжает укреплять рубль, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Космос
В NASA выбрали 4 миссии для исследования дальнего космоса
Армия и оружие