Ограничительные меры против Российской Федерации ничего не изменили. Об этом заявил 15 февраля президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Макрон напомнил о замороженных конфликтах, которые «множатся», а также о недоверии между странами.

Макрон о санкциях против России: «Ничего не изменили»

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Общество Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста Телеведущий Иван Ургант спародировал фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье.

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