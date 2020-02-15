Политика

REGNUMREGNUMМакрон о санкциях против России: «Ничего не изменили»

Ограничительные меры против Российской Федерации ничего не изменили. Об этом заявил 15 февраля президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Макрон напомнил о замороженных конфликтах, которые «множатся», а также о недоверии между странами.
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Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
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Ответ жителя ЛНР шокировал ведущих в эфире украинского канала

Мнение жителя города Антрацита, который вышел на связь в эфире одного из украинских телеканалов, о «воссоединении» с Украиной и президенте Зеленском буквально шокировало ведущих.
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До 2025 года в Сибири планируют построить 110 новых станций для зарядки электромобилей.
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С американского космодрома, расположенного на острове Уоллопс (штат Виргиния) в Атлантическом океане, стартовала ракета-носитель с грузовым кораблем Cygnus, который должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) продукты и оборудование.
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В Крыму назвали условие для проведения украинских выборов

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе "и в Крыму".
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Пришедшие в РФ капиталы убегут по свистку за один день – Делягин

Поток спекулятивного капитала, который пришёл в РФ в конце 2019 года продолжает укреплять рубль, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
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В Пентагоне гиперзвуковое оружие России назвали угрозой для США

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