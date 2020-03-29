Коронавирус
Lenta.ruМакрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия. Слова политика привел канал France 24.
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Общество
Трамп отказался финансировать охраны принца Гарри и Меган Маркл
Президент США Дональд Трамп отказался выделять средства на обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл.
Общество
В Москве введут спецпропуска для выхода из дома
В Москве в ближайшие дни будут введены специальные пропуска для выхода из дома. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Происшествия
Самолёт экстренно садится в Шереметьеве из-за неисправности двигателя
Самолёт, выполняющий рейс Сочи—Москва, совершает экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности левого двигателя.
Общество
Ограничение передвижения в Москве и Подмосковье. Главное
Ограничения С 30 марта режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы, независимо от возраста.
Общество
Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу
Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
Резцова призналась, что не соблюдает карантин
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
Наука
Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса
Происшествия
У прибывшего из Франции в Уфу студента обнаружили коронавирус
Инфекционисты Башкирии обнаружили коронавирус у студента, прибывшего в Уфу из Франции 15 марта, сообщил на брифинге министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Общество
ВОЗ: Число зараженных коронавирусом в мире превысило 638 тысяч человек
Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией во всем мире составляет 638 146 человек.
Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Общество
В Италии показали новые видео работы российских военных в Бергамо
Итальянский новостной ТВ канал TGcom24 вчера показал новые кадры работы российских военных в Италии.
Политика
Посольство России направило протест газете La Stampa
Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Шоу-бизнес
45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой
Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Армия и оружие
Международная коалиция покинет авиабазу K-1 в Ираке
Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)* заявила, что покидает авиабазу K-1 в районе иракского города Киркук в рамках передислокации сил и оставляет ее иракским военным.
Общество
Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет
Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Хоккей
У наставника ярославского «Локомотива» обнаружен коронавирус
Контракт Майкла Пелино с ярославским клубом действует до 30 апреля, но он покинул Ярославль досрочно.
Политика
Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений
«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Общество
В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе
Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Общество
Китай остановил распространение коронавируса на территории страны
Глава Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что стране удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, передает Xinhua.
Общество
В Воронеже приземлился самолет с туристами, вывезенными из Таиланда
Днем в воскресенье, 29 марта, в аэропорту Воронежа приземлился самолет из Таиланда с российскими туристами.
Происшествия
В Одессе из-за портрета Сталина на автомобиле произошла массовая драка
В Одессе из-за наклейки на оконном стекле, на которой изображен Иосиф Сталин, произошла массовая драка с участием около 20 человек.
Общество
Магазины и службы доставки в Москве продолжат работать в условиях карантина
В агрегаторах доставки еды Delivery Club и «Яндекс.Еда», а также службе доставки «Достаевский» также продолжают работать.
Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Армия и оружие
В КНР «раскрыли» секрет Су-57 благодаря видео Минобороны России
Китайским журналистам удалось «раскрыть» секрет вооружения новейшего российского истребителя Су-57.