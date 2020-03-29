Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМакрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия. Слова политика привел канал France 24.
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Макрона беспокоит болезнь «каждый за себя»

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Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи для Италии

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Макрон призвал итальянцев «не опьянеть» от помощи России

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Макрон призвал итальянцев «не опьянеть» от помощи России

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Макрон призвал Италию не «опьянеть» от помощи РФ с коронавирусом

Московский Комсомолец11:45

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

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Макрон призвал итальянцев «не опьянеть» от гумпомощи России и Китая

News.ru08:59
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 16:51, Ашберн
Общество

Трамп отказался финансировать охраны принца Гарри и Меган Маркл

Президент США Дональд Трамп отказался выделять средства на обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл.
SM News 16:00
Общество

В Москве введут спецпропуска для выхода из дома

В Москве в ближайшие дни будут введены специальные пропуска для выхода из дома. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Lenta.ru 13:07
Происшествия

Самолёт экстренно садится в Шереметьеве из-за неисправности двигателя

Самолёт, выполняющий рейс Сочи—Москва, совершает экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности левого двигателя.
RT на русском 16:45
Общество

Ограничение передвижения в Москве и Подмосковье. Главное

Ограничения С 30 марта режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы, независимо от возраста.
РБК 13:25
Происшествия

Пять жилых домов загорелись из-за возгорания сухой травы в Мордовии

Газета.Ru 16:01
Общество

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 15:42
Общество

Резцова призналась, что не соблюдает карантин

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
РИА Новости 09:30
Наука

Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса

ToDay News Ufa 15:22
Происшествия

У прибывшего из Франции в Уфу студента обнаружили коронавирус

Инфекционисты Башкирии обнаружили коронавирус у студента, прибывшего в Уфу из Франции 15 марта, сообщил на брифинге министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости 06:22
Общество

ВОЗ: Число зараженных коронавирусом в мире превысило 638 тысяч человек

Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией во всем мире составляет 638 146 человек.
Вечерняя Москва 15:48
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском вчера в 13:08
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Интерфакс 16:29
Общество

В Италии показали новые видео работы российских военных в Бергамо

Итальянский новостной ТВ канал TGcom24 вчера показал новые кадры работы российских военных в Италии.
ToDay News Ufa 07:54
Политика

Посольство России направило протест газете La Stampa

Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
RT на русском 27 марта в 04:04
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 11:05
Шоу-бизнес

45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой

Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Летидор 14:14
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Армия и оружие

Международная коалиция покинет авиабазу K-1 в Ираке

Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)* заявила, что покидает авиабазу K-1 в районе иракского города Киркук в рамках передислокации сил и оставляет ее иракским военным.
РИА Новости 07:13
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Газета.Ru 13:41
Хоккей

У наставника ярославского «Локомотива» обнаружен коронавирус

Контракт Майкла Пелино с ярославским клубом действует до 30 апреля, но он покинул Ярославль досрочно.
REGNUM 16:08
Политика

Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений

«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
РБК 15:07
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе

Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Evo-rus.com 03:26
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия вчера в 20:28
Общество

Китай остановил распространение коронавируса на территории страны

Глава Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что стране удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, передает Xinhua.
Газета.Ru 09:35
Общество

В Воронеже приземлился самолет с туристами, вывезенными из Таиланда

Днем в воскресенье, 29 марта, в аэропорту Воронежа приземлился самолет из Таиланда с российскими туристами.
Piter.tv 09:57
Происшествия

В Одессе из-за портрета Сталина на автомобиле произошла массовая драка

В Одессе из-за наклейки на оконном стекле, на которой изображен Иосиф Сталин, произошла массовая драка с участием около 20 человек.
Газета.Ru 06:35
Общество

Магазины и службы доставки в Москве продолжат работать в условиях карантина

В агрегаторах доставки еды Delivery Club и «Яндекс.Еда», а также службе доставки «Достаевский» также продолжают работать.
Коммерсантъ 15:07
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Армия и оружие

В КНР «раскрыли» секрет Су-57 благодаря видео Минобороны России

Китайским журналистам удалось «раскрыть» секрет вооружения новейшего российского истребителя Су-57.
Профиль 13:08
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