Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМакрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия. Слова политика привел канал France 24.
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Решение о приостановке инспекций в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) принято по согласованию сторон, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 28 марта, передает ТАСС.
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Через 4 года в России хотят завершить научно-исследовательские работы по внедрению технологии цифровых двойников авиационных двигателей.
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За минувшие сутки в Крыму выявлен один зараженный коронавирусом

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Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

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Эммануэль Макрон
Французский политик
Французский государственный и политический деятель, президент Франции и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции с 14 мая 2017 года. Министр экономики, промышленности и цифровых дел во втором правительстве Вальса с 26 августа 2014 по 30 августа 2016.
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