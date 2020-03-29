Коронавирус
Lenta.ruМакрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия. Слова политика привел канал France 24.
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Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Об этом он сообщил в своем блоге. Режим начинает действовать 30 марта.
Общество
Москвичи с коронавирусом получат лекарства бесплатно
Ранее сообщалось, что Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта.
Общество
Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок
Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Здоровье
Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Политика
Песков рассказал, как готовилось обращение Путина
Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.
Политика
МИД РФ: Россия и США приостановили инспекции по договору СНВ-3
Решение о приостановке инспекций в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) принято по согласованию сторон, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 28 марта, передает ТАСС.
Здоровье
В Мадриде подготовили еще одно здание под морг
В Испании продолжается борьба с распространением коронавируса, где только за последний день заразились еще 7,5 тыс. человек.
Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Общество
Валерий Газзаев: «Осознанное нарушение карантина будет приравнено к уголовному преступлению»
Умышленное нарушение карантина будет приравниваться к уголовному преступлению, если привело к заражению и смерти двух или более людей.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Здоровье
В России представили лекарство от коронавируса
Авто
Единственный в своем роде: полноприводный капотник от КамАЗа
Внедорожный грузовик имел полную массу 20,2 тонны, грузоподъемность 10 тонн, а также максимальную скоростью до 90 км/ч, основной топливный бак на 350 литров и дополнительный на 210 литров.
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке
Женщина с подтвержденным коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке. Об этом узнали «Известия» в воскресенье, 29 марта.
Шоу-бизнес
Кудрявцева рассказала о вечеринке с Лещенко: «Все ходили со спреями»
"Все уже ходили со спреями", - заявила Кудрявцева. Она сообщила, что пока ожидает результатов анализа на коронавирус, оставаясь в квартире.
Технологии
Россия перейдет на новую бизнес-модель по производству авиадвигателей
Через 4 года в России хотят завершить научно-исследовательские работы по внедрению технологии цифровых двойников авиационных двигателей.
Футбол
Тедеско назвал футболистов, которых хотел бы пригласить в «Спартак»
Если бы была возможность вернуть им молодость, я бы конечно позвал их в "Спартак", - отметил Тедеско.
Армия и оружие
Россия сразу вывела 18 боевых кораблей с главной базы на Тихом океане
Сразу 18 кораблей были выведены 26 марта с главной базы Тихоокеанского флота ВМФ России во Владивостоке.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Происшествия
За минувшие сутки в Крыму выявлен один зараженный коронавирусом
За минувшие сутки в Крыму выявлен один зараженный коронавирусом, сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по противодействию распространению инфекции.
Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
Здоровье
Назвали новый признак заражения коронавирусом
Специалисты Американской академии офтальмологии предупредили о том, что один из ранних признаков заражения коронавирусом – это конъюнктивит, представляющий собой воспаление слизистой оболочки глаза.
Общество
Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев
Космос
Уфологи заметили НЛО во время трансляции SpaceX
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Общество
Москвичей начали по громкой связи призывать остаться дома
Политика
Андрей Липов назначен главой Роскомнадзора
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Общество
Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Здоровье
Врачи готовятся к «взрывному» распространению коронавируса в России
Ведущий научный работник НИЦ Минздрава РФ Николай Малышев призвал жителей России готовиться к худшему, к взрывному сценарию распространения опасного вируса - COVID-2019.
Общество
В столичных школах и детсадах появятся дежурные группы
В московских детских садах появятся дежурные группы до 12 человек для дошкольников, чьи родители будут работать на следующей неделе.