Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия. Слова политика привел канал France 24.

Общество Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Об этом он сообщил в своем блоге. Режим начинает действовать 30 марта.

Общество Москвичи с коронавирусом получат лекарства бесплатно Ранее сообщалось, что Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта.

Политика МИД РФ: Россия и США приостановили инспекции по договору СНВ-3 Решение о приостановке инспекций в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) принято по согласованию сторон, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 28 марта, передает ТАСС.

Общество В Пскове умер пациент с коронавирусом Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.

Общество Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.

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Экономика Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.

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Политика Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.

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