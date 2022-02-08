РБКМакрон призвал продолжать диалог с Россией ради деэскалации на УкраинеПрезидент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность продолжения требовательного диалога с Россией в различных форматах.ТАССДиалог в "нормандском формате" (Франция, ФРГ, Россия, Украина) будет продолжатся в ближайшие дни и недели, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.РИА НовостиТрансляцию вел Елисейский дворец в Twitter.РБКСегодня, 8 февраля, лидер Франции встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.ТК ЗвездаЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаИА Красная ВеснаФАНТК ЗвездаОбщественная служба новостейLife.ruREGNUMГазета.RuПрофильПолитРоссияПодробнее о событииМакрон заявил о необходимости продолжать диалог с Россией по УкраинеКомсомольская правдавчера в 15:25Макрон заявил о важности продолжения диалога с Россией в различных форматахRT на русскомвчера в 15:24Макрон пообещал продолжение диалога в «нормандском формате»ТК Звездавчера в 15:01Макрон призвал продолжать диалог с Россией ради деэскалации на УкраинеРБКвчера в 15:05Президент Франции Макрон пообещал в ближайшие дни и недели продолжить «нормандский формат»Lenta.ruвчера в 14:37Президент Франции Макрон заявил, что диалог в «нормандском формате» будет продолженРИА Новостивчера в 15:04Макрон подчеркнул важность продолжения диалога с Россией в различных форматахТАССвчера в 14:51Показать ещёОценить15Поделиться