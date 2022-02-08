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Макрон призвал продолжать диалог с Россией ради деэскалации на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность продолжения требовательного диалога с Россией в различных форматах.
ТАСС
Диалог в "нормандском формате" (Франция, ФРГ, Россия, Украина) будет продолжатся в ближайшие дни и недели, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новости
Трансляцию вел
 Елисейский дворец в Twitter.
РБК
Сегодня, 8 февраля, лидер Франции встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
ТК Звезда

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Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Россией по Украине
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Макрон заявил о важности продолжения диалога с Россией в различных форматах
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Макрон призвал продолжать диалог с Россией ради деэскалации на Украине
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