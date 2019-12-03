Политика

RT на русскомRT на русскомМакрон призвал разработать новый Договор РСМД с учётом позиции Европы

Макрон подчеркнул, что Европа заинтересована в продолжении переговоров по данному вопросу с учётом её интересов. «Европа рассчитывает, что её мнение будет учитываться при создании нового договора о ракетах средней и меньшей дальности и что она станет его частью», — сказал французский президент.
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