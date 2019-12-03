Политика
RT на русскомМакрон призвал разработать новый Договор РСМД с учётом позиции Европы
Макрон подчеркнул, что Европа заинтересована в продолжении переговоров по данному вопросу с учётом её интересов. «Европа рассчитывает, что её мнение будет учитываться при создании нового договора о ракетах средней и меньшей дальности и что она станет его частью», — сказал французский президент.
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Шоу-бизнес
Певцов назвал Познера врагом России за поддержку абортов
Актер Дмитрий Певцов в беседе с порталом "Царьград" назвал телеведущего Владимира Познера "врагом России".
Происшествия
Взрыв газа в Белгородской области: под завалами найдено тело погибшего
В поселке Яковлево под Белгородом из-под обломков извлекли тело погибшего жильца.
Фигурное катание
Опубликовано расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине
В Турине с 5 по 8 декабря пройдут соревнования в финале Гран-при по фигурному катанию.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Армия и оружие
В Сети появилось фото, предположительно, российского «Урана-9» в Сирии
Транспорт
Проезд в московском метро подорожает
По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
Экономика
Владелец Louis Vuitton потерял почти $2 млрд из-за угрозы пошлин США
Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,9 млрд после объявления властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары, свидетельствуют данные Forbes.
Здоровье
В Башкирии смертность от онкологии снизилась
Смертность от онкологических болезней в Башкирии снизилась.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Политика
Офис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса на совещании по подготовке к встрече в "нормандском формате".
Армия и оружие
США выделили почти миллиард долларов на гиперзвуковую ракету
Между американской компанией Lockheed Martin и Минобороны США было подписано соглашение на разработку гиперзвуковой ракеты, получившей название «Air-Launched Rapid Response Weapon» воздушного базирования.
Гаджеты
Intel имела возможность не допустить столь успешного реванша AMD
Самое первое поколение процессоров Intel Core вышло десять лет назад.
Футбол
Зе Луиш забил фантастический гол в чемпионате Португалии
Единоборства
Олимпийский чемпион обвинил в трусости Александра Емельяненко
Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев отказался от поединка по правилам смешанных единоборств (MMA) с Александром Емельяненко, передает ТАСС.
Экономика
Региону выделили 793,5 млн рублей за эффективную работу губернатора
Виталий Невар / Новый Калининград Калининградская область получит грант в размере 793,5 млн рублей за эффективную деятельность высших должностных лиц в 2019 году.
Общество
Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж передали гендиректору Google Сундару Пичаи контроль над материнской структурой — холдингом Alphabet, говорится в совместном заявлении Брина и Пейджа.
Политика
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Политика
Эксперты оценили возможности малых партий пройти в новую Госдуму
По итогам выборов 2016 года в Госдуму VII созыва попали представители шести партий: прошедшие по спискам "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", а также по представителю от "Родины" и "Гражданской платформы" по одномандатным округам.
Политика
Пакистанские подлодки оказались технологичнее российских
«Пакистан уже с 2008 года имеет лодки с ВНЭУ, когда в состав ВМС [Военно-морских сил] этой не самой морской державы была включена подлодка Hamza с вспомогательной воздухонезависимой энергетической установкой», — утверждает Кулинченко.
Шоу-бизнес
Константин Меладзе подарил Вере Брежневой чемодан
Политика
Трамп заявил об отколовшейся от НАТО Франции
Прибыв в Лондон на саммит, посвященный 70-летию альянса, Трамп назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО оскорбительными для остальных членов блока.
Игры
Состоялся релиз Halo: Reach для ПК
В версии для ПК разработчики Halo: Reach улучшили производительность игры, добавили больше настроек графики, а также адаптировали управление для клавиатуры и мыши.
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли»
Ближе к концовке встречи алжирский форвард Рияд Марез сделал счёт 0:4. «Бёрнли» удалось отыграть только один мяч.
Музыка
Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной
Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.
Политика
Рада проголосовала за кадровое обновление ГБР Украины
Во вторник, 3 декабря, Верховная рада Украины 250 голосами приняла во втором чтении законопроект №2116 по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований.