Политика

RT на русскомRT на русскомМакрон призвал разработать новый Договор РСМД с учётом позиции Европы

Макрон подчеркнул, что Европа заинтересована в продолжении переговоров по данному вопросу с учётом её интересов. «Европа рассчитывает, что её мнение будет учитываться при создании нового договора о ракетах средней и меньшей дальности и что она станет его частью», — сказал французский президент.
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Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна стать частью нового договора о ракетах средней и меньшей дальности

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Макрон выступил за новый ДРСМД из-за угрозы размещения российских ракет

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