Макрон рассказал Путину о результатах проб Навального
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Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что собственный анализ французских экспертов подтвердил отравление Навального «Новичком».В источнике
С чего всё началось
«Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чём не основанных обвинений российской стороны в данном контексте», — говорится
в сообщении на сайте Кремля.
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