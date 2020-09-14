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BFM.ru
BFM.ru

Макрон рассказал Путину о результатах проб Навального

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что собственный анализ французских экспертов подтвердил отравление Навального «Новичком».В источнике
С чего всё началось
«Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чём не основанных обвинений российской стороны в данном контексте», — говорится
 в сообщении на сайте Кремля.
RT на русском08:27
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Эхо Москвы

Президенты России и Франции в телефонном разговоре обсудили отравление политика Алексея Навального

Эхо Москвы09:02
Интерфакс

Макрон подтвердил Путину выводы французских экспертов об отравлении Навального

Интерфакс08:30
РБК

Путин заявил Макрону о необоснованности обвинений по ситуации с Навальным

РБК08:25
Коммерсантъ

Макрон заявил Путину, что Навального отравили «Новичком»

Коммерсантъ08:41
РИА Новости

Путин назвал условие выяснения ситуации с Навальным

РИА Новости08:39
RT на русском

Путин отметил неуместность голословных обвинений по делу Навального

RT на русском08:27
ТАСС

Путин и Макрон обсудили Белоруссию, Украину и ситуацию вокруг Навального

ТАСС08:17

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам
Коммерсантъ09:20
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В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального

Специальные лаборатории Франции и Швеции провели повторные исследования проб российского блогера Алексея Навального и подтвердили отравление веществом группы "Новичок", сообщило правительство ФРГ.
РИА Новости04:44
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Мария Арбатова рассказала о своей неприязни к Ларисе Долиной

В одном из последних интервью Мария Арбатова, — писательница, драматург, публицист и феминистка — рассказала о том, что не уважает Ларису Долину как человека за её причастность к процветанию коррупции в стране.
Kadara.ru10:50
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Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

Как сообщил РИА Новости представитель регулятора Мортен Кристенсен в ответ на вопрос, сможет ли DEA отозвать разрешение на прокладку трубы, задача агентства — следить за соблюдением требований экологичности и безопасности.
РИА Новости11:03
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МВД Белоруссии сообщило о задержании создавших в лесу отряд партизан

«Сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы», — заявило МВД Белоруссии.
РБК12:17
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Брат убитой в Петербурге аспирантки Ещенко признан потерпевшим по делу

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство родителей аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которого обвиняется историк Олег Соколов, и прекратил их полномочия как потерпевших.
Интерфакс08:00
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