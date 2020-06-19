Армия и оружие

РБКРБКМакрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции

Инцидент, который произошел между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, — это яркая иллюстрация смерти мозга НАТО. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с президентом Туниса Каисом Саидом, передает France 24. Макрон также осудил действия Турции в Ливии.
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Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции

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Турецкие военные трижды готовились к атаке французского корабля НАТО в Средиземноморье

Ruposters.ru19 июня в 06:04

Макрон привел доказательство «смерти мозга НАТО»

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Макрон рассказал об инциденте, доказывающем «смерть мозга» НАТО

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Макрон назвал инцидент с кораблями Турции и Франции доказательством «смерти мозга» НАТО

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Макрон: Турция ведет в Ливии опасную игру

Газета.Ru16:00

НАТО расследует морской инцидент между Турцией и Францией у берегов Ливии

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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
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Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
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Суд огласит приговор Серебренникову 26 июня

Мещанский суд Москвы 26 июня огласит приговор режиссёру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии».
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Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
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Сын Боярского объяснил «изможденный» вид отца

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Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные

Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 08:15
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Происшествия

Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку

Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 10:56
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Происшествия

Найдено тело четвёртого погибшего при взрыве в жилом доме в Киеве

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Партия президента Сербии побеждает на выборах в парламент

РИА Новости 05:18
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Рюдигер рассказал, как повлиял на решение Вернера перейти в «Челси»

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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

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Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
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Кино

Умер режиссер фильмов о «Бэтмене» Джоэл Шумахер

Режиссер фильмов о "Бэтмене" Джоэл Шумахер скончался в США в возрасте 80 лет, сообщает издание Variety.
РИА Новости 15:11
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Вышел первый трейлер сериала «Основание» по книгам Айзека Азимова

Проект выйдет на Apple TV + в 2021 году В Сети появился дебютный трейлер сериала "Основание" по романам Айзека Азимова.
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В Ростовской области еще 141 человек заразился коронавирусом

Уточняется, что больше всего заболевших коронавирусом за сутки было зафиксировано в Ростове-на-Дону (58), за ним следует Новошахтинск (14), Батайск (11), Таганрог (7), Каменск-Шахтинск (6), Новочеркасск (6), Шахты (9), Азовский район (3), Аксайский район (3), Веселовский район (3), Красносулинский район (3), Мартныновский район (3) и по 1-2 человека в других городах и районах области.
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Алексей Учитель завершил съемки фильма о Викторе Цое

Режиссер Алексей Учитель объявил, что со своей командой он завершает съемки фильма «Цой», передает ТАСС.
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Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
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Попова сделала заявление о начале следующего учебного года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала заявление, которое касается начала учебного года в школах России.
Konkurent.ru вчера в 23:10
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Путин прокомментировал выход республик из состава СССР

Президент России Владимир Путин прокомментировал выход республик из состава Советского Союза.
Sputnik Таджикистан вчера в 08:52
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«Медленный яд»: профессор Ковальков перечислил самые вредные продукты

Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Больше всех от арбитров досталось «Спартаку». Главные судейские ошибки 23-го тура

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Адвокат назвал новую причину, по которой Ефремов пьяным сел за руль

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Ученые изучили работу мозга человека, который не может видеть цифры

Работу мозга человека, который не может видеть цифры от 0 до 9, впервые изучили нейрофизиологи, информацию об этом 22 июня публикует Proceedings of the National Academy of Sciences.
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск.
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Экономика

ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

В апреле стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. После запуска госпрограммы крупные банки принялись улучшать собственные ипотечные программы.
Ведомости 04:29
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В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
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Роберт Дауни-младший может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря»

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим как минимум до осени для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать сезонных простудных заболеваний, передает ТАСС.
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В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

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