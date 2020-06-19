Инцидент, который произошел между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, — это яркая иллюстрация смерти мозга НАТО. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с президентом Туниса Каисом Саидом, передает France 24. Макрон также осудил действия Турции в Ливии.

Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции

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