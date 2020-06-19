Армия и оружие
РБКМакрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции
Инцидент, который произошел между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, — это яркая иллюстрация смерти мозга НАТО. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с президентом Туниса Каисом Саидом, передает France 24. Макрон также осудил действия Турции в Ливии.
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Турецкие военные трижды готовились к атаке французского корабля НАТО в Средиземноморье
Ruposters.ru19 июня в 06:04
НАТО расследует морской инцидент между Турцией и Францией у берегов Ливии
Евразия Daily19 июня в 02:32
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Уточняется, что больше всего заболевших коронавирусом за сутки было зафиксировано в Ростове-на-Дону (58), за ним следует Новошахтинск (14), Батайск (11), Таганрог (7), Каменск-Шахтинск (6), Новочеркасск (6), Шахты (9), Азовский район (3), Аксайский район (3), Веселовский район (3), Красносулинский район (3), Мартныновский район (3) и по 1-2 человека в других городах и районах области.
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Алексей Учитель завершил съемки фильма о Викторе Цое
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