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Газета.Ru
Газета.Ru

Макрон согласился участвовать в предложенном Путиным саммите по Ирану

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается приверженной "ядерной сделке" по Ирану и предложил провести онлайн-встречу глав государств - постоянных членов СБ ООН с участием Германии и Ирана, чтобы избежать эскалации конфликта.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин предложил в самое ближайшее время провести встречу руководителей государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН в онлайн-формате и пригласить на нее лидеров Германии и Ирана, передает
 пресс-служба Кремля.
Ведомости10:42
Подробнее о событии
Газета.Ru

Макрон согласился участвовать в предложенном Путиным саммите по Ирану

Газета.Ru12:45
РБК

СМИ сообщили о готовности Макрона принять участие во встрече по Ирану

РБК13:05
Известия

Макрон выразил готовность поучаствовать в саммите «ядерной пятерки»

Известия13:04
РИА Новости

В ООН поддержали предложение Путина собрать онлайн-встречу по Ирану

РИА Новости13:35
ТАСС

Генсек ООН поддерживает инициативы по сохранению иранской ядерной сделки

ТАСС13:22
RT на русском

Путин предложил срочно созвать онлайн-саммит по СВПД

RT на русском10:14
Комсомольская правда

Путин заявил, что Россия останется приверженцем иранской ядерной сделки

Комсомольская правда10:54

Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина

«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — приводит Интерфакс сообщение российской Генпрокуратуры.
RT на русском12:49
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Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на оператора колл-центра Сбербанка сообщали, что клиентам будут поступать только пароли для оплаты на сайте и регистрации в сервисе «Сбербанк онлайн», а уведомления о переводе войдут в платный пакет.
Коммерсантъ10:18
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Летальность коронавируса в Москве с начала эпидемии составила 2,4-4,9%

"Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2,4%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, [или] 4,9%, если учесть все случаи, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - говорится в сообщении.
ТАСС13:28
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