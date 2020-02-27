Границы Шенгенской зоны закроют с 17 марта на 30 дней из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. В самой Франции как минимум на две недели вводятся ограничения на перемещения внутри страны.

Политика Лукашенко удивился закрытию российско-белорусской границы Президент Белоруссии Александр Лукашенко удивился решению правительства России закрыть границу между странами в связи с распространением нового типа коронавируса (Covid-19).

Общество В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.

Политика Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.

Здоровье Число заболевших в Липецкой области коронавирусом не изменилось На сегодняшнее утро, 16 марта в Липецкой области новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено.

Общество Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.

Политика КС признал законными поправки к Конституции Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.

Общество Во Франции ограничат передвижение людей Власти Франции вводят на 15 дней с 17 марта ограничения на передвижение людей на территории страны.

Финансы Попытка США отсрочить новый кризис провалилась Последний раз американцы предпринимали подобные шаги в 2008 году, чтобы вывести США из кризиса после банкротства Lehman Brothers.

Экономика Евросоюз следит за влиянием коронавируса на экономику Еврогруппа будет внимательно следить за ситуацией с влиянием нового коронавируса на экономику Евросоюза, готова быстро действовать при необходимости, заявил глава Еврогруппы Марио Сентено на пресс-конференции, которая прошла в видеоформате из-за распространения COVID-19.