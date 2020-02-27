Коронавирус

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Границы Шенгенской зоны закроют с 17 марта на 30 дней из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. В самой Франции как минимум на две недели вводятся ограничения на перемещения внутри страны.
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Подробнее о событии

Границы ЕС и Шенгенской зоны будут закрыты с 17 марта

RT на русском17:23

Президент Эмманюэль Макрон объявил о введении чрезвычайных мер

Коммерсантъ15:22

Макрон объявил о закрытии въезда в Шенген с 17 марта

РБК16:40

ЕС со вторника закрывает на 30 дней внешние границы союза

Интерфакс15:37

Франция ограничила поездки по стране

Lenta.ru15:31

Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны

РИА Новости15:27

Евросоюз закроет внешние границы с 17 марта

ТАСС15:44
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Экономика

Приостановлено вхождение Saudi Aramco в капитал российского «Новомета»

РФПИ и Saudi Aramco приостановили переговоры о первой инвестиции в Россию. Речь идет о покупке 30,76% нефтесервисной компании "Новомет".
Деловое.ТВ 09:43
Транспорт

РЖД с 17 марта приостанавливает сообщение с Казахстаном

Ранее РЖД сообщили о временном ограничении сообщения с Францией, Германией, Чехией, Молдавией, Польшей, Монголией, Украиной, с 17 марта приостановят движение поездов в Латвию.
ТАСС 14:21
Игры

Разработке ремейка Final Fantasy VII посвятили документальный фильм — он тоже поделён на эпизоды

Издательство Square Enix на своём официальном сайте объявило о выходе первого эпизода Inside Final Fantasy VII Remake — документального фильма о разработке обновлённой Final Fantasy VII.
3DNews 07:38
Единоборства

Емельяненко сравнил себя с щенком после тренировок с Кадыровым

Многократный чемпион мира по боевому самбо Александр Емельяненко сравнил себя с щенком, описывая тренировки с Рамзаном Кадыровым в зале.
Live24 11:38
Авто

Lamborghini Aventador получил новую оптику и расширенный кузов

На передней части появилась новая головная оптика с двойными светодиодными элементами.
Тарантас Ньюс вчера в 05:41
Политика

Лукашенко удивился закрытию российско-белорусской границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко удивился решению правительства России закрыть границу между странами в связи с распространением нового типа коронавируса (Covid-19).
Rambler News Service 07:17
Политика

Зеленский готов ввести на Украине режим ЧП из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае необходимости в стране будет введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.
РИА Новости 17:23
Здоровье

Среди новых пациентов с коронавирусом в Москве есть ребенок

За последние сутки в Москве было выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. В числе этих пациентов есть ребенок.
Комсомольская правда 15:59
Хоккей

«Сибирь» планирует играть матчи плей-офф КХЛ с «Барысом» в Нур-Султане

Пресс-служба "Сибири" сообщила, что клуб примет участие в матчах 1/2 финала восточной конференции КХЛ с "Барысом".
Sport.ru 02:29
Здоровье

Европа стала главным очагом коронавируса. Сценарии развития пандемии

Что происходит в Европе сейчас На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала Европу главным очагом распространения коронавируса.
РБК 14:11
Футбол

«Тамбов» обыграл «Крылья Советов» в матче 22-го тура РПЛ

RT на русском 14:25
Футбол

Президент PFA о завершении сезона в АПЛ: «Это обесценило бы победу «Ливерпуля»

Глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор высказался о возможном завершении нынешнего сезона Премьер-лиги из-за коронавируса.
Sports.ru 16:19
Армия и оружие

Россия опровергла отказ Индонезии от покупки Су-35

Индонезия официально не отказывалась от покупки у России многофункциональных истребителей Су-35, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Взгляд.ру 11:42
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек

Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.
Коммерсантъ 16:07
Политика

Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев

Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 14:42
Здоровье

Число заболевших в Липецкой области коронавирусом не изменилось

На сегодняшнее утро, 16 марта в Липецкой области новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено.
Kursk.com 02:25
Армия и оружие

В США признали беспомощность дрона MQ-9 Reaper в войне с Россией

Утро.ru 14 марта в 02:57
Общество

Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.
РБК 08:06
Футбол

«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом

Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
ИноПроСпорт 07:38
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Политика

КС признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
RT на русском 09:38
Происшествия

В Москве неизвестные отобрали у бездомного сумку с 750 тыс. рублями

ТАСС 13:48
Политика

Саудовская Аравия созовет саммит G20 из-за коронавируса

Газета.Ru 16:12
Общество

Во Франции ограничат передвижение людей

Власти Франции вводят на 15 дней с 17 марта ограничения на передвижение людей на территории страны.
ТАСС 16:41
Финансы

Попытка США отсрочить новый кризис провалилась

Последний раз американцы предпринимали подобные шаги в 2008 году, чтобы вывести США из кризиса после банкротства Lehman Brothers.
Взгляд.ру 15:00
Армия и оружие

National Interest назвал российский Су-35 угрозой для истребителей США

National Interest назвал российский Су-35 реальной угрозой для самолетов F-15, F-18 и F-35, которые находятся на вооружении ВВС США.
РЕН ТВ вчера в 06:07
Политика

Трамп заявил о продлении пандемии коронавируса в США до августа

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, закончится в его стране в июле-августе.
Известия 17:01
Экономика

Евросоюз следит за влиянием коронавируса на экономику

Еврогруппа будет внимательно следить за ситуацией с влиянием нового коронавируса на экономику Евросоюза, готова быстро действовать при необходимости, заявил глава Еврогруппы Марио Сентено на пресс-конференции, которая прошла в видеоформате из-за распространения COVID-19.
РИА Новости 17:08
Общество

Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и сауной

Президент пожелал им здоровья и успехов, а также посоветовал сходить в сауну.
Lenta.ru 17:15
Общество

Киев закрыли на карантин из-за коронавируса

В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 07:25
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