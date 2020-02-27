Коронавирус
НТВМакрон объявил о закрытии границ Евросоюза
Границы Шенгенской зоны закроют с 17 марта на 30 дней из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. В самой Франции как минимум на две недели вводятся ограничения на перемещения внутри страны.
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Экономика
Приостановлено вхождение Saudi Aramco в капитал российского «Новомета»
РФПИ и Saudi Aramco приостановили переговоры о первой инвестиции в Россию. Речь идет о покупке 30,76% нефтесервисной компании "Новомет".
Транспорт
РЖД с 17 марта приостанавливает сообщение с Казахстаном
Ранее РЖД сообщили о временном ограничении сообщения с Францией, Германией, Чехией, Молдавией, Польшей, Монголией, Украиной, с 17 марта приостановят движение поездов в Латвию.
Игры
Разработке ремейка Final Fantasy VII посвятили документальный фильм — он тоже поделён на эпизоды
Издательство Square Enix на своём официальном сайте объявило о выходе первого эпизода Inside Final Fantasy VII Remake — документального фильма о разработке обновлённой Final Fantasy VII.
Единоборства
Емельяненко сравнил себя с щенком после тренировок с Кадыровым
Многократный чемпион мира по боевому самбо Александр Емельяненко сравнил себя с щенком, описывая тренировки с Рамзаном Кадыровым в зале.
Авто
Lamborghini Aventador получил новую оптику и расширенный кузов
На передней части появилась новая головная оптика с двойными светодиодными элементами.
Политика
Лукашенко удивился закрытию российско-белорусской границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко удивился решению правительства России закрыть границу между странами в связи с распространением нового типа коронавируса (Covid-19).
Политика
Зеленский готов ввести на Украине режим ЧП из-за коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае необходимости в стране будет введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.
Здоровье
Среди новых пациентов с коронавирусом в Москве есть ребенок
За последние сутки в Москве было выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. В числе этих пациентов есть ребенок.
Хоккей
«Сибирь» планирует играть матчи плей-офф КХЛ с «Барысом» в Нур-Султане
Пресс-служба "Сибири" сообщила, что клуб примет участие в матчах 1/2 финала восточной конференции КХЛ с "Барысом".
Здоровье
Европа стала главным очагом коронавируса. Сценарии развития пандемии
Что происходит в Европе сейчас На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала Европу главным очагом распространения коронавируса.
Футбол
«Тамбов» обыграл «Крылья Советов» в матче 22-го тура РПЛ
Футбол
Президент PFA о завершении сезона в АПЛ: «Это обесценило бы победу «Ливерпуля»
Глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор высказался о возможном завершении нынешнего сезона Премьер-лиги из-за коронавируса.
Армия и оружие
Россия опровергла отказ Индонезии от покупки Су-35
Индонезия официально не отказывалась от покупки у России многофункциональных истребителей Су-35, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек
Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.
Политика
Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Здоровье
Число заболевших в Липецкой области коронавирусом не изменилось
На сегодняшнее утро, 16 марта в Липецкой области новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено.
Армия и оружие
В США признали беспомощность дрона MQ-9 Reaper в войне с Россией
Общество
Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.
Футбол
«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом
Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Политика
КС признал законными поправки к Конституции
Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
Общество
Во Франции ограничат передвижение людей
Власти Франции вводят на 15 дней с 17 марта ограничения на передвижение людей на территории страны.
Финансы
Попытка США отсрочить новый кризис провалилась
Последний раз американцы предпринимали подобные шаги в 2008 году, чтобы вывести США из кризиса после банкротства Lehman Brothers.
Армия и оружие
National Interest назвал российский Су-35 угрозой для истребителей США
National Interest назвал российский Су-35 реальной угрозой для самолетов F-15, F-18 и F-35, которые находятся на вооружении ВВС США.
Политика
Трамп заявил о продлении пандемии коронавируса в США до августа
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, закончится в его стране в июле-августе.
Экономика
Евросоюз следит за влиянием коронавируса на экономику
Еврогруппа будет внимательно следить за ситуацией с влиянием нового коронавируса на экономику Евросоюза, готова быстро действовать при необходимости, заявил глава Еврогруппы Марио Сентено на пресс-конференции, которая прошла в видеоформате из-за распространения COVID-19.
Общество
Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и сауной
Президент пожелал им здоровья и успехов, а также посоветовал сходить в сауну.
Общество
Киев закрыли на карантин из-за коронавируса
В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.