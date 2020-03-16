Коронавирус
Газета.RuМакрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны
Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.
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Общество
Переправу между Камчаткой и материком заложили в Керчи
Шоу-бизнес
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.
Армия и оружие
Пентагон предупредил об ограниченных ресурсах для борьбы с COVID-19
Министерство обороны США располагает лишь ограниченными ресурсами для того, чтобы помогать гражданским властям в борьбе с коронавирусом, заявил в понедельник представитель Пентагона Джонатан Рэт Хоффман.
Общество
С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически
Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Происшествия
Три вылетевших из Москвы рейса получили угрозы «минирования»
Анонимные сообщения с угрозой "минирования" сразу трех пассажирских самолетов поступили в аэропорт "Шереметьево", воздушные суда маршрут не поменяли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
Шоу-бизнес
Актер из сериала «Игра престолов» заболел коронавирусом
Норвежский актер Кристофер Хивью, наиболее известный по роли Тормунда в сериале "Игра престолов", сообщил о положительном результате теста на коронавирус.
Технологии
«Расслабляться некогда». Россия и Европа готовятся к миссии на Марс
Россия и Европа продолжают интенсивную подготовку космического аппарата "ЭкзоМарс" к предстоящему запуску, несмотря на перенос старта с 2020 года на 2022-й, рассказал заместитель гендиректора "Роскосмоса" Михаил Хайлов на заседании Совета РАН по космосу.
Авто
Составлен топ-5 впечатляющих автоновинок 2020 года
Эксперты CarsWeek.ru составили топ-5 самых презентабельных моделей 2020 года.
Общество
Суд начал процедуру банкротства матери секретаря московского отделения ЕР
Процедуру банкротства в отношении 76-летней Эльдибитты Метельской начал Арбитражный суд Калининградской области.
Здоровье
Петербургские работодатели защищают работников от коронавируса
Петербургские компании получили рекомендации по защите работников от коронавируса.
Общество
Школы в Москве закроют с 21 марта
Общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта в связи с распространением коронавируса.
Энергетика
Чистая прибыль Saudi Aramco в 2019 году снизилась на 21%
Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам нефтяной компании Saudi Aramco в 2019 году составила $88,2 млрд против $111,1 млрд годом ранее, следует из ее отчета.
Политика
CureVac опровергла слухи о попытках Трампа переманить ее ученых в США
Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что Трамп пытается переманить ученых CureVac, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, в Соединенные Штаты.
Футбол
«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом
Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
Здоровье
ПФР дал пенсионерам рекомендации по профилактике коронавируса
Роспотребнадзор ранее сообщил, что пожилые люди больше других подвержены опасным последствиям коронавируса из-за сильной нагрузки на иммунную систему.
Общество
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Финансы
Рынок акций РФ открылся падением индексов РТС и МосБиржи на 1,9-3%
Рынок акций РФ открылся в понедельник новой волной снижения цен blue chips на фоне общемирового отката после обнуления ключевой ставки Федрезерва США и выхода в Китае негативных статданных, что подогрело опасения замедления глобальной экономики из-за распространения коронавируса по всему миру; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 1,9-3%.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Политика
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
Армия и оружие
Каратели применили беспилотник при обстрелах ДНР
Беспилотник был обнаружен военнослужащими НМ ДНР. После этого силами расчета комплекса РЭБ дрон был успешно приземлен.
Армия и оружие
Китайские эксперты назвали преимущества российских гиперзвуковых ракет
Гиперзвуковое оружие обладает определенными преимуществами по сравнению с другими управляемыми ракетами и способно удовлетворить потребности России в модернизации вооружений, пишет газета "Жэньминь жибао".
Музыка
Шнуров рассказал, останется ли Флорида Чантурия после Евровидения с группой «Ленинград»
Выступление на "Евровидении" вокалистки группы "Ленинград" Флориды Чантурии в составе группы Little Big не означает, что она покинет "Ленинград".
Футбол
В Италии заявили, что футбольный чемпионат возобновится не раньше мая
Глава профсоюза футболистов Италии Дамиано Томаззи заявил, что не видит возможности возобновления чемпионата в начале апреля.
Авто
Сфотографировали новый кроссовер Volkswagen для России
Автомобиль по сути является перелицованным Skoda Karoq, причем для китайской модели использовали удлиненную версию кроссовера.
Политика
Россия ограничит въезд иностранцев
Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.
Общество
Судно проекта «Морской старт» прибыло из США в Приморье
Отправившееся из США в конце февраля сборочно-командное судно плавучего космодрома "Морской старт" прибыло в порт Славянка в Приморье, это следует из информации на специализированном сайте мониторинга движения судов marinetraffic.com.
Кино
В столице Чукотки назвали лауреатов фестиваля «Золотой ворон»
Гран-при кинофестиваля, за который голосуют зрители, получил фильм «Год в Гренландии» Сэмюэля Колларде.
Общество
В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России
Как правило, игроки рынка стараются сформировать резервы на складах и регулярно пополнять свои хранилища.