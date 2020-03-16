Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМакрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны

Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.
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Границы ЕС и Шенгенской зоны будут закрыты с 17 марта

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