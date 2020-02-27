Коронавирус
РИА НовостиМакрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны
Границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты на срок в 30 дней из-за распространения коронавируса, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в телеобращении к народу, ставшем вторым за четыре дня.
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Политика
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Общество
В Рособрнадзоре оценили возможность переноса сроков ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал вероятность переноса сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Зеленский не исключил введения на Украине режима ЧП из-за COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил введения при необходимости режима черезвычайного положения на территории страны из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Политика
Терешкова рассказала о разговоре с Путиным после выступления в Госдуме
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным после выступления в Госдуме, в котором предложила поправку в Конституцию РФ.
Политика
Путин может отложить голосование по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором может объявить о переносе всенародного дня голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса.
Финансы
Рубль сдался без боя: падение переросло в обвал
Падение нашего фондового рынка приняло затяжной характер ещё с февраля, а после 9 марта уже переросло в обвал, констатирует заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Авто
Сфотографировали новый кроссовер Volkswagen для России
Автомобиль по сути является перелицованным Skoda Karoq, причем для китайской модели использовали удлиненную версию кроссовера.
Шоу-бизнес
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.
Энергетика
Власти предложили ввести квоты на вывоз угля на Восток
Минэнерго в приложении к проекту Минтранса предлагает ввести квоты на вывоз угля в восточном направлении, исходя из принципа равномерности и пропорциональности отгрузкам в западном направлении, где спрос и цены на уголь ниже, чем на востоке.
Общество
ВОЗ заявила о почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки
За 15 марта первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в девяти новых странах: семь стран в Африке, одна страна в Европе и еще одна страна в Америке.
Общество
В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России
Как правило, игроки рынка стараются сформировать резервы на складах и регулярно пополнять свои хранилища.
Общество
Московские кинотеатры будут продавать не больше 50 билетов на сеанс
Представитель объединенной киносети отметил, что киносеть будет контролировать количество реализуемых билетов как в кассах кинотеатров, так и проданных через онлайн-сервисы.
Шоу-бизнес
Лобода показала фото обнаженной 74-летней Хелен Миррен
Исполнительница активно ведет социальные сети, делиться с фанатами результатами своих трудов, творческими успехами, а также личными фото и видео с семьей.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать
В эфире программы Татьяна Плаксина призналась, ее мать много лет оказывала на нее психологическое давление.
Финансы
Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей
Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю.
Политика
Минск сожалеет о решении России закрыть границы с Белоруссией
МИД Белоруссии сожалеет о решении России закрыть границы с Белоруссией из-за пандемии коронавируса и ожидает конкретной официальной информации от российской стороны.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек
Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.
Космос
Smithsonian (США): десять тенденций, которые определят развитие науки в 2020-х годах (Smithsonian)
В начале 2010-х годов только появились частные космические полеты, «Гугл» стал выдавать первые персонифицированные результаты поиска, а метод редактирования генома CRISPR-Cas9 все еще находился в зачаточном состоянии.
Энергетика
Королевство кривых зеркал: что происходит в Саудовской Аравии
В настоящее время Саудовская Аравия переживает не лучшие времена: развал сделки ОПЕК+ нанес серьезный удар по ценам на нефть, к тому же из-за коронавируса ослабли связи к основным торговым партнером ваххабитского королевства — Китаем.
Транспорт
На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Музыка
В России появится платформа для онлайн-концертов
Российское агентство Doing Great Agency запустит сервис для просмотра концертов онлайн.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Двухлетняя девочка просидела двое суток одна в квартире с телом умершей матери в Москве, сейчас ребенка передали тете.
Здоровье
У четверых кузбассовцев тесты не подтвердили коронавирус
В Новокузнецке у четверых пациентов, которые были госпитализированы в инфекционное отделение больницы №29 первый тест на коронавирус оказался отрицательным.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Черновцах скончалась пациентка с подозрением на коронавирус
В украинских Черновцах в больнице умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус.
Общество
Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и сауной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал несколько советов, как уберечься от заражения коронавирусом.
Общество
Онлайн-кинотеатры открыли доступ
Сервисы надеются на приток новых пользователей Большинство крупных российских онлайн-кинотеатров объявили об акциях, приуроченных к карантину в связи с распространением коронавируса.
Спорт
Минспорт запретил все международные соревнования в России
С 16 марта Министерство спорта отменяет все международные спортивные мероприятия на территории России из-за коронавируса.