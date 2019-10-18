Армия и оружие
ГЛАС.RUМакрон усомнился в функционировании НАТО
По мнению Макрона, НАТО и Запад совершили большую ошибку. Она заставляет задуматься о функционировании Альянса. Президент Франции сообщил, что вскоре может состояться встреча глав государств-членов НАТО.
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Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян
"Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Газета.Ru 17 октября в 13:17
Происшествия
Российский лайнер прервал рейс из-за сообщения о бомбе
Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia (ранее «Нордавиа») запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту.
Lenta.ru 03:14
Гаджеты
Apple может вскоре выпустить наушники AirPods Pro
Уже давно ходят слухи, что Apple работает над новыми беспроводными наушниками AirPods с функцией шумоподавления.
3DNews вчера в 12:07
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Армия и оружие
Военные Сирии сбили два беспилотника боевиков в Латакии
«В районе населенного пункта Кбана провинции Латакия подразделениями вооруженных сил САР сбиты два беспилотных летательных аппарата, запущенных боевиками в юго-западном направлении», - заявил он на брифинге.
ТК Звезда вчера в 15:00
Происшествия
В Новокузнецке пропали два подростка
Два четырнадцатилетних подростка из Новокузнецка не вернулись из школы домой в пятницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости 03:15
Космос
NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде
По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
Российская газета вчера в 20:24
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 17 октября в 20:29
Фигурное катание
Фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на Skate America
На первом в сезоне турнире серии Гран-при по фигурному катанию Skate America россиянин Дмитрий Алиев показал второй результат в короткой программе.
Российская газета 01:09
Общество
В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков
В правительстве хотят заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе, рассказал "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов.
РИА Новости 02:36
Киберспорт
Valve показала оригинальный нож из Counter-Strike в CS:GO
Valve добавила в Counter-Strike: Global Offensive нож из предыдущих игр серии — оригинальной Counter-Strike и CS: Source.
CyberSport.ru 17 октября в 16:57
Общество
В Минздраве оценили данные о чрезмерном потреблении россиянами яиц
Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал исследование о чрезмерном потреблении россиянами яиц.
RT на русском вчера в 07:06
Общество
Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье
Телепрограмма 17 октября в 15:12
Экономика
Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян
В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.
ТАСС вчера в 13:46
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Армия и оружие
Недавно запущенный российский спутник уже разрушился на орбите
Ferra 17 октября в 09:37
Происшествия
Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»
Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемого во взяточничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс вчера в 14:15
Происшествия
В ходе акций протеста в Каталонии пострадали почти 100 человек
По меньшей мере 96 человек обратились за медицинской помощью в среду в Каталонии, где акции протеста против вердикта региональным политикам, которые причастны к организации референдума о независимости, завершились беспорядками.
ТАСС 17 октября в 04:31
Шоу-бизнес
Онколог рассказал о заболевании, которым страдает Заворотнюк
Онколог, на условиях анонимности, рассказал, что с подобным диагнозом люди живут не более пяти лет даже при своевременном выявлении глиобластомы.
Рамблер 03:18
Единоборства
Бойца UFC лишили победы за использование ингалятора между раундами
Изначально победа была отдана Харди единогласным решением судей по итогам трёх раундов, однако в перерыве между вторым и третьим раундами Харди использовал ингалятор, из-за чего судьи приняли решение аннулировать исход поединка.
Чемпионат 00:53
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод
Ани Лорак поделилась романтическим фото c Егором Глебом Напомним, что разговоры о том, что певица после развода с Муратом Налчаджиоглу нашла новую любовь начались в мае этого года.
Вокруг ТВ вчера в 13:19
Авто
Специалисты рассказали о способном «убить» двигатель машинном масле
Какое масло выбрать, чтобы не «убить» мотор после первого же запуска, рассказали эксперты портала «АвтоВзгляд».
Автоновости дня 00:39
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК вчера в 15:32
Космос
NASA представило скафандры для полетов на Луну и Марс
Sibnet Новости 16 октября в 02:13
Общество
В закон о домашнем насилии впишут изгнание виновного из дома
Предупредительное внесудебное предписание законопроект предлагает выносить при наличии данных, указывающих на совершение домашнего насилия либо попытки его совершения сроком на месяц, оно может быть продлено до двух месяцев, пояснила РБК Пушкина.
РБК 02:08
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустила свои первые мониторы
Актуальные Новости 17 октября в 07:35