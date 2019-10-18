Армия и оружие

ИзвестияИзвестияМакрон усомнился в функционировании НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал турецкую операцию в Сирии грубой ошибкой Запада и НАТО. Об этом 18 октября сообщает ТАСС.
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