Армия и оружие
ИзвестияМакрон усомнился в функционировании НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал турецкую операцию в Сирии грубой ошибкой Запада и НАТО. Об этом 18 октября сообщает ТАСС.
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Политика
Украина запротестовала из-за российской гуманитарной помощи Донбассу
Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за отправки гуманитарного конвоя в Донбасс.
Здоровье
Отказ от бюстгальтера признали опасным
Популярный тренд на отказ от бюстгальтера назван опасным.
Армия и оружие
Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
Гаджеты
Назван быстрый способ повысить производительность смартфона
"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
Культура
Назван самый популярный сериал на Netflix
Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Происшествия
В Мексике силовики отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки
Напомним, ранее сын наркобарона, известного как Коротышка, после ожесточенных столкновений был задержан в городе Кулиакан (штат Синалоа).
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Ниццу» в матче чемпионата Франции
Кино
Фильм «Джокер» собрал больше 500 миллионов долларов
В России по предварительным данным фильм собрал за первые две недели проката около 1,25 миллиарда рублей (около 19,5 миллионов долларов США).
Происшествия
Более 60 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии
Отмечается, что из общего числа пострадавших, 41 человек получил повреждения в ходе протестов в Барселоне.
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Авто
Раскрыта внешность кроссовера Aston Martin DBX
Мировая премьера кроссовера пройдёт в декабре.
Происшествия
Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»
Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемых во взяточничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Футбол
«Екатеринбург-Арена» передана в собственность Свердловской области
Общество
Фомин день: что запрещено делать 19 октября
19 октября называют Фомин день.
Экономика
«Мечел» просит помочь вернуть деньги за утерянный завод в Донецке
Письмо с просьбой оказать компании помощь в возврате 50% средств, вложенных в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), направил председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин вице-премьеру Дмитрию Козаку.
Происшествия
В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика
По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
Технологии
Пользователей Windows 7 станут снова просить обновиться до Windows 10
Windows 7 после прекращения поддержки может быть опасна, уверены в Microsoft.
Шоу-бизнес
Таисия Повалий отменила концерт в Киеве после скандала с Крымом
Певица Таисия Повалий отменила запланированный на декабрь концерт в Киеве.
Происшествия
На двоих жителей Курил напала медведица
На двоих жителей Курил напала медведица.
Единоборства
Артур Бетербиев и Александр Гвоздик встречаются в объединительном бою
Авто
Для заезда 135000-сильного автомобиля африканцы вручную очистили пустыню
Власти Северо-Капской провинции ЮАР с помощью четырех сотен местных жителей вручную убрали 16,5 тысячи тонн камней, чтобы очистить солончак Хакскенпан для заезда реактивного автомобиля Bloodhound LSR.
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Армия и оружие
Недавно запущенный российский спутник уже разрушился на орбите
Политика
Трамп выдвинул Бруйетта на пост главы Минэнерго США
Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает Дэна Бруйетта на пост министра энергетики.
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Общество
Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Космос
Спутник Сатурна Титан может решить загадку Солнечной системы
В растянутых дюнных полях на спутнике Сатурна Титане ученые заметили странности Эти дюны полны соединений, называемых полициклическими ароматическими углеводородами.