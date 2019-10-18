Президент Франции Эммануэль Макрон назвал турецкую операцию в Сирии грубой ошибкой Запада и НАТО. Об этом 18 октября сообщает ТАСС.

Армия и оружие Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.

Гаджеты Назван быстрый способ повысить производительность смартфона "Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.

Кино Фильм «Джокер» собрал больше 500 миллионов долларов В России по предварительным данным фильм собрал за первые две недели проката около 1,25 миллиарда рублей (около 19,5 миллионов долларов США).

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Происшествия В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.

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