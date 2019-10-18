Армия и оружие
Московский КомсомолецМакрон усомнился в функционировании НАТО из-за ситуации в Сирии
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что вывод американских войск с севера Сирии, а также военная операция Турции в САР вызывают сомнение в функционировании НАТО. По его словам Франция входит в альянс, однако о намерении Вашингтона вывести свои войска из Сирии он узнал только из твитов.
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Авто
«Русский Прадо» от «УАЗа»: Роспатент опубликовал детали
Tvoe-avto.com вчера в 07:50
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».
Пятый канал 10:01
Общество
«Россети» построили новую подстанцию для «Северного потока – 2»
Сегодня, 18 октября, в Кингисеппском районе Ленинградской области состоялась торжественная церемония запуска в эксплуатацию новой подстанции мощностью 110 кВ «Кузёмкино», принадлежащей «Россети Ленэнерго» (бренд ПАО «Ленэнерго»).
REGNUM 11:07
Хоккей
«Авангард» на выезде обыграл «Автомобилист»
Омский «Авангард» в Екатеринбурге одержал победу на местным «Автомобилистом» со счетом 3:1. Два гола «ястребы» забросили еще в первом периоде.
Новый Омск 12:32
Здоровье
Росптицесоюз порекомендовал россиянам увеличить потребление яиц
Ранее сегодня аналитики Sberbank Investment Research сообщили о чрезмерном потреблении яиц россиянами.
РБК 10:11
Политика
МИД передал ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Министерство иностранных дел России уже передало ноту протеста американскому посольству в Москве из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
RT на русском 13:32
Энергетика
«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
RT на русском 07:23
Общество
Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию
Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
Интерфакс 13:06
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Армия и оружие
Российский военный спутник на орбите разделился на части
Российский космический аппарат «Космос-2535» в октябре разделился на части на орбите 10 июля ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в» вывела «Космос-2535» на орбиту с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Юга.ру вчера в 07:21
Авто
В России запретят ездить на новых авто без номеров
В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров: автовладельцев обяжут регистрировать машину в день покупки с 1 января 2020 года.
UfaTime.ru 15 октября в 20:01
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
Фигурное катание
Туктамышева и Щербакова сразятся на первом этапе Гран-при
18 октября в Лас-Вегасе стартует первый этап взрослой серии Гран-при по фигурному катанию Skate America.
Газета.Ru 02:36
Автоспорт
Petrobras в ближайшие дни разорвет спонсорский контракт с «Маклареном»
Бразильская нефтяная компания Petrobras в ближайшее время официально разорвет спонсорский контракт с «Маклареном».
Sports.ru 08:58
Происшествия
В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика
По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
RT на русском 12:58
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Телеведущая предположила, что Поклонская начала носить длинные юбки, потому что месяц назад перешла работать в комитет Госдумы по международным делам, главой которого является Леонид Слуцкий, ранее обвиненный в домогательствах.
Lenta.ru вчера в 09:11
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес
Sport-place 03:55
Происшествия
Отец Цоя прокомментировал новую версию гибели сына
Отец музыканта Виктора Цоя Роберт прокомментировал "Газете.Ru" новую версию гибели сына.
Газета.Ru 04:48
Спорт
Валуев ответил агрессивному болельщику сборной Украины
Газета.Ru 06:28
Общество
Губернатор Токио в шутку предложила провести Олимпиаду на Курилах
РИА Новости вчера в 11:24
Экономика
Рост китайской экономики замедлился до 6% в III квартале
Официальный план роста экономики на год, установленный правительством КНР, составлял 6-6,5%. За первые три квартала этого года китайская экономика выросла на 6,2%.
Интерфакс 01:31
Происшествия
Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске
В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.
Газета.Ru 04:20
Общество
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Российская газета 11:37