Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомМакрон усомнился в функционировании НАТО из-за операции Турции в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вывод американских войск с севера Сирии и военная операция Турции в САР ставят под вопрос функционирование НАТО.
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Макрон назвал события в Сирии ослабляющей НАТО «серьезной ошибкой»

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Макрон усомнился в функционировании НАТО

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Макрон усомнился в НАТО из-за действий Турции в Сирии

Газета.Ruвчера в 12:51

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Вести.Ruвчера в 14:17

Макрон поставил под сомнение функционирование НАТО на фоне событий в Сирии

Взгляд.рувчера в 10:48

Макрон: Ситуация в Сирии ставит вопрос о функционировании НАТО

Российская газетавчера в 10:40

Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за операции Турции в Сирии

RT на русскомвчера в 10:15
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Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 12

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Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 17 октября в 05:20
Армия и оружие

Назван переломный момент на переговорах США и Турции по Сирии

Главной проблемой в ходе общения сторон стало нежелание Анкары идти на перемирие, однако переломным моментом оказалось требование турецкого лидера установить определенной промежуток времени режима прекращения огня, а не вводить его навсегда.
Lenta.ru вчера в 22:24
Здоровье

Почти 90% медоборудования для поликлиник производится в России

Почти 90% медицинского оборудования для районных больниц и поликлиник производится в России, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
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Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Только что в США завершился объединительный поединок в полутяжелом весе, в котором встретились чемпион IBF 34-летний россиянин Артур Бетербиев и чемпион WBC 32-летний украинец Александр Гвоздик.
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Новость о переименовании «Сватов» Добронравов назвал «уткой»

Inc-news.ru вчера в 15:21
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Спикер Рады отреагировал на призыв ООН закрыть сайт «Миротворец»

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал призыв зампреда мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамина Моро к украинским депутатам закрыть сайт "Миротворец".
РЕН ТВ 17 октября в 08:37
Происшествия

Внука известного музыканта жестоко убили в Киеве

ФАН вчера в 13:54
Общество

Фомин день: что запрещено делать 19 октября

19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн вчера в 15:43
Армия и оружие

Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии

Российские журналисты впервые побывали на оставленной американцами военной базе в провинции Алеппо на севере Сирии.
Известия вчера в 22:00
Армия и оружие

Минобороны РФ получило очередной дивизион ЗРК «Тор-М2»

REGNUM вчера в 07:50
Футбол

УЕФА решил разводить команды России и Косово

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:54
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, сколько куриных яиц можно есть в день

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе куриных яиц в пище, а также назвал норму потребления продукта в день.
Piter.tv вчера в 15:59
Происшествия

СК попросит об аресте задержанных руководителей ОВД Дорогомилово

Газета.Ru вчера в 04:41
Футбол

Тренер «Спартака» Тедеско: рассчитываем на успех в матче с «Рубином»

Вести.Ru 00:35
Экономика

Экономист раскрыл смысл продления «заморозки» пенсий россиян

Продление «заморозки» пенсионных накоплений россиян является ожидаемым событием и может считаться очередным признаком отхода России от стандартов социального государства.
URA.Ru вчера в 18:14
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Батистута: «Умолял врача ампутировать мне ноги»

Бывали дни, когда я не мог встать с постели. Я плакал от злости и говорил себе: «Так больше продолжаться не может».
Soccer.ru вчера в 23:01
Баскетбол

«Зенит» победил «Олимпиакос» в Евролиге

Metaratings вчера в 16:37
Авто

Показали первые официальные снимки новой Hyundai Creta

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Общество

Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения

Газета.Ru вчера в 16:55
Армия и оружие

В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны

Известия вчера в 20:53
Авто

Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России

В российских дилерских центрах Mitsubishi покупатели "забирают" последние экземпляры легендарного внедорожника Mitsubishi Pajero.
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Политика

Трамп заявил, что некоторые страны ЕС согласились забрать боевиков ИГ

Президент США Дональд Трамп сообщил, что некоторые европейские государства согласились забрать боевиков террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещено в России), которые являются выходцами из этих стран.
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Шоу-бизнес

Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном

Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 вчера в 06:34
Футбол

Ахмат — Локомотив 0:2

В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
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Спорт

Биатлонистка Подчуфарова решила выступать за Словению

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Политика

Джонсон призвал поддержать новую сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне голосования британского парламента по новому соглашению о Brexit призвал поддержать сделку, чтобы 31 октября страна покинула Евросоюз.
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Valve показала оригинальный нож из Counter-Strike в CS:GO

Valve добавила в Counter-Strike: Global Offensive нож из предыдущих игр серии — оригинальной Counter-Strike и CS: Source.
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Убийца Xiaomi поступил в продажу по невероятной цене

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Общество

Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей

Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание.
РБК вчера в 16:04
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