Политика
REGNUMМакрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ». Об этом Макрон заявил сегодня, 4 февраля, находясь с официальным визитом в Польше.
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Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Гаджеты
Брат наркобарона Пабло Эскобара презентовал новый складной смартфон
Брат скандально известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара Роман Эскобара презентовал общественности новый складной смартфон под названием Escobar Fold 2. Гаджет получил ценник в 399 долларов и может стать «убийцей» Samsung Galaxy Fold.
Происшествия
Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии
Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Общество
Из-за коронавируса в Тюмень эвакуируют россиян из Китая
Информация обновляется О том, что из Китая в Тюмень эвакуируют россиян из-за коронавируса, информацию подтвердили в аэропорту Рощино.
Спорт
Вяльбе стала главой Ассоциации лыжных видов спорта России
Глава ФЛГР Елена Вяльбе стала главой Ассоциации лыжных видов спорта России.
Кино
Названы сроки премьеры сериалов «Сокол и Зимний Солдат» и «ВандаВижен»
Генеральный директор Disney Роберт Айгер во время выступления перед инвесторами сообщил, что потоковый сервис Disney+ начнёт показывать сериал «Сокол и Зимний Солдат» в августе 2020 года.
Авто
Новый низкопольный автобус сертифицировала «Группа ГАЗ»
«Группа ГАЗ» сертифицировала в России городской низкопольный автобус «ГАЗель City», к выпуску которого Горьковский автозавод готовился во время январского корпоративного отпуска.
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер замечены вместе впервые после расставания
На мероприятии побывали многие звезды, включая Ирину Шейк и Брэдли Купера.
Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Нью-Джерси»
Победу "Канаденс" в матче принес буллит в исполнении Ильи Ковальчука.
Политика
National Interest назвал советские танки КВ катастрофой
Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 стали легкой добычей для войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
На АвтоВАЗе начинается производство обновленной версии Lada Largus. У нее будет заводское обозначение FL.
Политика
Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»
Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Общество
РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Коллекторы теперь смогут не называть должникам свои полные имена. Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками.
Политика
Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»
США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Здоровье
Власти Китая заявили о снижении смертности от нового коронавируса
Уровень смертности в Китае среди заболевших новым коронавирусом снизился с 2,3% в начале вспышки до 2,1%. Об этом во вторник, 4 февраля, заявила заместитель главы управления по медицинской политике государственного комитета по вопросам здравоохранения Цзяо Яхуэй.
Авто
Названы ошибки при замене и доливе моторного масла
Общество
Бывший вице-премьер Акимов стал новым гендиректором «Почты России»
Совет директоров «Почты России» принял решение о назначении бывшего вице-премьера Максима Акимова новым генеральным директором.
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Гаджеты
Эксперты рассказали, чем Samsung Galaxy Note 20 лучше Galaxy S20
Согласно информации специалистов, смартфон Samsung Galaxy Note 20 будет использовать более совершенную технологию обновления картинки на экране с частотой 120 Гц.
Политика
Трамп пригласил Гуайдо на выступление с ежегодным посланием
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо приглашен на выступление президента США Дональда Трампа перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса Соединенных Штатов с ежегодным посланием "О положении страны".
Происшествия
Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве
Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Армия и оружие
Совбез ООН проведет экстренное заседание по Сирии
«США, Франция и Великобритания запросили брифинг в СБ ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника (генсека ООН по Сирии Гейра) Педерсена и представителей Управления ООН по координации гуманитарных вопросов», — сообщил собеседник агентства.
Общество