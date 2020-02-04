Политика

REGNUMREGNUMМакрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ». Об этом Макрон заявил сегодня, 4 февраля, находясь с официальным визитом в Польше.
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В ГД оценили слова Макрона о попытке РФ переписать Вторую мировую войну

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Макрон обвинил Россию в попытке переписать историю Второй мировой войны

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В Совфеде ответили на слова Макрона о событиях Второй мировой войны

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Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

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Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

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В Госдуме оценили слова Макрона о попытке России переписать историю войны

Lenta.ru14:32
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Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
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Брат наркобарона Пабло Эскобара презентовал новый складной смартфон

Брат скандально известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара Роман Эскобара презентовал общественности новый складной смартфон под названием Escobar Fold 2. Гаджет получил ценник в 399 долларов и может стать «убийцей» Samsung Galaxy Fold.
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Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
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Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

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Из-за коронавируса в Тюмень эвакуируют россиян из Китая

Информация обновляется О том, что из Китая в Тюмень эвакуируют россиян из-за коронавируса, информацию подтвердили в аэропорту Рощино.
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Вяльбе стала главой Ассоциации лыжных видов спорта России

Глава ФЛГР Елена Вяльбе стала главой Ассоциации лыжных видов спорта России.
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Генеральный директор Disney Роберт Айгер во время выступления перед инвесторами сообщил, что потоковый сервис Disney+ начнёт показывать сериал «Сокол и Зимний Солдат» в августе 2020 года.
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Новый низкопольный автобус сертифицировала «Группа ГАЗ»

«Группа ГАЗ» сертифицировала в России городской низкопольный автобус «ГАЗель City», к выпуску которого Горьковский автозавод готовился во время январского корпоративного отпуска.
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Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
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Ирина Шейк и Брэдли Купер замечены вместе впервые после расставания

На мероприятии побывали многие звезды, включая Ирину Шейк и Брэдли Купера.
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Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Нью-Джерси»

Победу "Канаденс" в матче принес буллит в исполнении Ильи Ковальчука.
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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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National Interest назвал советские танки КВ катастрофой

Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 стали легкой добычей для войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.
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«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

На АвтоВАЗе начинается производство обновленной версии Lada Largus. У нее будет заводское обозначение FL.
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Политика

Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»

Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
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Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
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РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Коллекторы теперь смогут не называть должникам свои полные имена. Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками.
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Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео

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Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»

США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
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Власти Китая заявили о снижении смертности от нового коронавируса

Уровень смертности в Китае среди заболевших новым коронавирусом снизился с 2,3% в начале вспышки до 2,1%. Об этом во вторник, 4 февраля, заявила заместитель главы управления по медицинской политике государственного комитета по вопросам здравоохранения Цзяо Яхуэй.
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Названы ошибки при замене и доливе моторного масла

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Бывший вице-премьер Акимов стал новым гендиректором «Почты России»

Совет директоров «Почты России» принял решение о назначении бывшего вице-премьера Максима Акимова новым генеральным директором.
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ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
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Эксперты рассказали, чем Samsung Galaxy Note 20 лучше Galaxy S20

Согласно информации специалистов, смартфон Samsung Galaxy Note 20 будет использовать более совершенную технологию обновления картинки на экране с частотой 120 Гц.
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

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Трамп пригласил Гуайдо на выступление с ежегодным посланием

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо приглашен на выступление президента США Дональда Трампа перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса Соединенных Штатов с ежегодным посланием "О положении страны".
Газета.Ru 21:53
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Арестованный боксер рассказал о сломанном носе росгвардейца

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Совбез ООН проведет экстренное заседание по Сирии

«США, Франция и Великобритания запросили брифинг в СБ ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника (генсека ООН по Сирии Гейра) Педерсена и представителей Управления ООН по координации гуманитарных вопросов», — сообщил собеседник агентства.
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Коронавирус может вызвать дефицит чеснока в России

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