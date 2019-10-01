Политика

РБКРБКМакрон выразил поддержку российской делегации в ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает возвращение российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом он заявил во время выступления на заседании ПАСЕ. Запись его речи опубликована на сайте Елисейского дворца.
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Макрон выразил поддержку российской делегации в ПАСЕ

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Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

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Кино

Экшен, взрывы, Райан Рейнольдс: вышел трейлер нового фильма Майкла Бэя

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РИА Новости вчера в 22:22
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По мнению чиновника, если Навальный сам попробует встать во главе села Средние Пахачи, то это принесет ему "бесценный управленческий опыт".
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