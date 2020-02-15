Политика

RT на русскомRT на русскомМакрон высказался об антироссийских санкциях

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
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