Политика
RT на русскомМакрон высказался об антироссийских санкциях
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
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Армия и оружие
Опубликовано видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску
Футбол
ЦСКА обыграл «Сириус» на испанском сборе
В субботу ЦСКА на учебно-тренировочном сборе в Испании проводил контрольный матч против шведского «Сириуса».
Общество
ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море
Политика
Лавров оценил отношения России и Турции
Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой.
Политика
Павленский опозорил соратника Макрона
Кто бы мог подумать, что праздник всех влюбленных 14 февраля станет днем политической катастрофы ближайшего соратника президента Макрона – Бенджамина Гриво.
Культура
Восьмилетняя звезда украинского «Голоса» покорила русскую версию шоу
Сообщается, что предыдущие прослушивания юная звезда почему-то не прошла и родители отвезли ее в Киев, где жюри сразу обратило внимание на талантливую девочку.
Авто
Fitch: Авторынок пострадает от коронавируса в 2020 году
Эксперты отметили, что коронавирус еще больше усугубит проблемы данной отрасли в 2020 году.
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают Kingdom Come: Deliverance и Aztez
Спорт
Швед Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Общество
Ширвиндт назвал информацию о своем уходе из Театра сатиры трепотней
Актер Александр Ширвиндт опроверг информацию об уходе с поста художественного руководителя Театра сатиры.
Политика
Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
Политика
Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за беседы с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
Политика
МИД Польши призвал ЕС и США вместе противостоять России
Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности призвал перестать культивировать фантом "российской угрозы" и перейти к налаживанию диалога.
Общество
Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа
Певец Филипп Киркоров, представивший в День святого Валентина новый клип на песню "Романы", заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, свой клип он сравнил с сериалом "Молодой папа".
Общество
Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала
Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
Футбол
«Зенит» не договорился с «Сочи» об аренде Кокорина
О переходе Кокорина в «Сочи» на правах аренды Медведев узнал из СМИ. 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина.
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП на мосту через Волгу в Волгограде
На месте ДТП работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа полиции.
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Политика
Госсекретарь США Помпео в Мюнхене сделал заявление по Крыму
США и Евросоюз выступили с заявлениями по поводу Крыма >> Госсекретарь США также заявил, что Вашингтон вооружает Украину, чтобы "помочь этой мужественной стране защищать себя от российской агрессии".
Футбол
«Мордовия» уступила «Риге» Кононова на Кубке ФНЛ
В рамках Кубка Олимп ФНЛ «Мордовия» играла против «Риге».
Здоровье
Эндокринолог назвала ожирение причиной преждевременной смерти
Политика
Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море
"Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море", — написал он в Telegram-канале.
Наука
В московском метро нашли микробов из Нью-Йорка
Вывод: в метро разных городов мира состав микробных сообществ подчиняется одним и тем же закономерностям.