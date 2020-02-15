Антироссийские санкции не принесли ничего позитивного ни РФ, ни Европе. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности.

Футбол Милан — Ювентус 1:1 Первый полуфинальный матч Кубка Италии «Милан» – «Ювентус» состоится сегодня 13 февраля на стадионе «Сан-Сиро».

Политика Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.

Финансы Индекс доллара США достиг лучших показателей с 2015 года Американский доллар продемонстрировал самые лучшие показатели на начало года за последние пять лет по сравнению с другими значимыми валютами мира из топ-10, сообщает Bloomberg.

Космос В РКК «Энергия» рассказали об опасности космического мусора для МКС Проламывание обломком космического мусора обшивки российского сегмента Международной космической станции может привести к ранению члена экипажа или к смерти от утечки кислорода в восьми случаях из ста, посчитали специалисты ракетно-космической корпорации "Энергия" — оператора российского сегмента станции.

Политика МИД Турции оценил возможность встречи Путина и Эрдогана Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос необходимости новой встречи российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет обсуждаться в ходе консультаций в Москве 17 февраля.

Политика Пашинян и Алиев обсудят в Мюнхене карабахский конфликт В круглом столе, посвященном вопросу карабахского конфликта, примут участие глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, 14 февраля сообщает пресс-служба Мюнхенской конференции по безопасности.

Политика Зеленскому не дали микрофон на Мюнхенской конференции Главе украинского государства Владимиру Зеленскому на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности не поставили микрофон.

Интернет ФАС доработала правила предустановки приложений на гаджеты Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доработала проект постановления правительства о правилах установки российских приложений на электронные устройства.

Политика Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.

Общество Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.

Биатлон Логинов раскрыл секрет победы в спринтерской гонке чемпионата мира Российский биатлонист Александр Логинов признался, что завоевать золотую медаль в спринте на чемпионате мира помогли мысли о семье во время прохождения дистанции.

Гаджеты «Ростех» представил защищенные компьютеры на базе «Эльбруса» Компьютеры ЭЛИК построены на базе российских компонентов, их основой является процессор «Эльбрус», способный работать с отечественными операционными системами повышенной защищенности.

Здоровье РПЦ и Минздрав напомнили медикам о необходимости помогать бездомным Русская православная церковь и Министерство здравоохранения РФ напомнили медикам, что бездомные — это тоже люди, которые имеют право получать необходимую медицинскую помощь.