Политика

НТВНТВМакрон высказался про антироссийские санкции

Антироссийские санкции не принесли ничего позитивного ни РФ, ни Европе. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности.
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