Политика
НТВМакрон высказался про антироссийские санкции
Антироссийские санкции не принесли ничего позитивного ни РФ, ни Европе. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Футбол
Милан — Ювентус 1:1
Первый полуфинальный матч Кубка Италии «Милан» – «Ювентус» состоится сегодня 13 февраля на стадионе «Сан-Сиро».
Космос
НАСА обнаружило органику на астероиде Аррокот
Космос
Ученые предрекли поглощение Земли Солнцем
Политика
Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Футбол
Хет-трик Кучаева помог ЦСКА разгромить «Делемон»
Московский ЦСКА одержал разгромную победу над швейцарским "Делемоном" в товарищеском матче.
Финансы
Индекс доллара США достиг лучших показателей с 2015 года
Американский доллар продемонстрировал самые лучшие показатели на начало года за последние пять лет по сравнению с другими значимыми валютами мира из топ-10, сообщает Bloomberg.
Космос
В РКК «Энергия» рассказали об опасности космического мусора для МКС
Проламывание обломком космического мусора обшивки российского сегмента Международной космической станции может привести к ранению члена экипажа или к смерти от утечки кислорода в восьми случаях из ста, посчитали специалисты ракетно-космической корпорации "Энергия" — оператора российского сегмента станции.
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Политика
МИД Турции оценил возможность встречи Путина и Эрдогана
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос необходимости новой встречи российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет обсуждаться в ходе консультаций в Москве 17 февраля.
Политика
Пашинян и Алиев обсудят в Мюнхене карабахский конфликт
В круглом столе, посвященном вопросу карабахского конфликта, примут участие глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, 14 февраля сообщает пресс-служба Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на Мюнхенской конференции
Главе украинского государства Владимиру Зеленскому на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности не поставили микрофон.
Интернет
ФАС доработала правила предустановки приложений на гаджеты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доработала проект постановления правительства о правилах установки российских приложений на электронные устройства.
Политика
Зеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает провести выборы в Крыму.
Политика
Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену
Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
Наука
Уникальный прибор для оценки состояния кожи и слизистых разрабатывают в МОНИКИ
Содержащиеся в тканях флуорофоры, благодаря которым возникает излучение, могут служить показателями состояния кожи и слизистых.
Спорт
Швед Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом
Армия и оружие
США: Россия нацелена на военное решение конфликта в Сирии
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что официальный представитель Минобороны РФ подробно прокомментировал позицию США по недавнему столкновению войск в сирийском Идлибе.
Общество
Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала
Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
Биатлон
Логинов раскрыл секрет победы в спринтерской гонке чемпионата мира
Российский биатлонист Александр Логинов признался, что завоевать золотую медаль в спринте на чемпионате мира помогли мысли о семье во время прохождения дистанции.
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих рассказала о своей пенсии
Общество
В Европе зарегистрирована первая смерть от коронавируса
В Европе зарегистрирована первая смерть от нового типа китайского коронавируса.
Общество
Советский разведчик Алексей Ботян ушел из жизни
Умер советский разведчик Алексей Ботян, 10 февраля ему исполнилось 103 года.
Гаджеты
«Ростех» представил защищенные компьютеры на базе «Эльбруса»
Компьютеры ЭЛИК построены на базе российских компонентов, их основой является процессор «Эльбрус», способный работать с отечественными операционными системами повышенной защищенности.
Здоровье
РПЦ и Минздрав напомнили медикам о необходимости помогать бездомным
Русская православная церковь и Министерство здравоохранения РФ напомнили медикам, что бездомные — это тоже люди, которые имеют право получать необходимую медицинскую помощь.
Культура
Восьмилетняя звезда украинского «Голоса» покорила русскую версию шоу
Сообщается, что предыдущие прослушивания юная звезда почему-то не прошла и родители отвезли ее в Киев, где жюри сразу обратило внимание на талантливую девочку.
Технологии
Эксперты «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров
Эксперт «Лаборатории Касперского» поделилась своим мнением о способах защиты от хакеров.
Здоровье
Китай исключил из статистики по умершим от коронавируса 108 человек
Национальная комиссия здравоохранения Китая, ранее сообщившая, что от коронавируса на материке погибло 1380 человек, исключила информацию о новых 108 смертях в провинции Хубэй.
Кино
Драма «Малышка из Нидл-парка» стала в Швейцарии кассовым хитом
Первым кассовым хитом 2020 года в кинопрокате Швейцарии стала драма «Малышка из Нидл-парка».