Политика
Lenta.ruМакрон признал провал антироссийских санкций
Президент Франции Эммануэль Макрон признал провал антироссийских санкций, отметив, что они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного. Соответствующее заявление французский лидер сделал на Мюнхенской конференции по безопасности, пишут РИА Новости.
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Авто
Угонщики переключились на корейские авто
Может ли статистика похищений машин повлиять на продажи Лидером по угонам новых автомобилей в России в прошлом году стали корейские марки.
Футбол
Сергей Лапочкин: «„Спартак“ побеждает в моих матчах? Стечение обстоятельств»
Арбитр премьер-лиги Сергей Лапочкин в интервью «СЭ» прокомментировал необычную статистику матчей «Спартака», который почти всегда побеждает при судействе этого рефери.
Музыка
Лидер Rammstein назвал русским матерным словом новую группу
Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
Общество
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1457 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Космос
Американский космический корабль Cygnus стартовал к МКС
Американская ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала с космодрома на острове Уоллопс в штате Вирджиния (США), сообщает NASA в Twitter.
Общество
Пограничники ФСБ задержали в Азовском море украинских браконьеров
В субботу, 15 февраля, российские пограничники задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности.
Хоккей
Защитник «Сан-Хосе» Карлссон выбыл до конца сезона из-за травмы
Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон пропустит остаток текущего сезона НХЛ.
Общество
Самых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку
До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.
Футбол
ЦСКА разобрался с «Сириусом» в товарищеском матче
Московский ЦСКА провел очередной товарищеский матч на сборе в Испании. Соперником команды Виктора Гончаренко выступил шведский «Сириус».
Спорт
Конькобежец Кулижников с рекордом мира выиграл ЧМ в забеге на 1000 м
Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото чемпионата мира в американском Солт-Лейк-Сити в забеге на 1000 м. Его время – 1 минута 5,697 секунды, что является новым мировым рекордом.
Шоу-бизнес
Лолита снова в отношениях, а Кети Топурия уже не в силах скрыть беременность: звезды отпраздновали День влюбленных в Кремле
Тысячи людей отпраздновали День Святого Валентина в Государственном Кремлевском дворце на празднике для всех влюбленных, организованном телеканалом Муз-ТВ.
Биатлон
Логинов раскрыл секрет победы в спринтерской гонке чемпионата мира
Российский биатлонист Александр Логинов признался, что завоевать золотую медаль в спринте на чемпионате мира помогли мысли о семье во время прохождения дистанции.
Происшествия
Задержан чиновник, разрешивший построить отели на берегу Байкала
Технологии
Предустановка российского ПО на смартфоны начнётся с поисковиков
Ожидается, что предустановка российского ПО на все продаваемые в РФ смартфоны начнётся с 1 июля 2020 года.
Общество
Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
Футбол
Федун поддержал реформу Кубка России
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поддержал реформу Кубка России, в котором со следующего сезона будет введён групповой этап.
Авто
Дизельный Volkswagen Golf GTD дебютирует в Женеве
Готовящийся к выходу Volkswagen Golf GTD приобретет один из самых чистых двигателей на планете.
Общество
ВОЗ признала непредсказуемость развития эпидемии коронавируса
Невозможно предсказать, в каком направлении пойдёт эпидемия коронавируса, — цитирует Гебрейесуса ТАСС.
Шоу-бизнес
Анна Нетребко обозначила размер своего состояния
Артистка обозначила настоящий размер своего состояние, которое достигает 7,5 миллионов долларов, сообщает издание «КП».
Армия и оружие
Хуситы сбили военный самолет арабской коалиции в Йемене
На северо-востоке Йемена сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) сбили истребитель арабской коалиции.
Футбол
«Спортинг» сыграл вничью с «Риу Ави» в матче чемпионата Португалии
"Споринг" ушел от поражения в выездном матче 21-го тура чемпионата Португалии по футболу против "Риу Ави".
Политика
Зеленский заявил об окончании войны на Украине лично для него
Война в донбасском регионе для президента Украины Владимира Зеленского завершена.
Шоу-бизнес
Татьяна Мусульбес вышла замуж во второй раз
О второй свадьбе Мусульбес уже было известно, но звезда не делилась подробностями. Татьяна не стала устраивать пышное торжество.
Происшествия
Путин помиловал трех граждан России
Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Космос
Источник: на Плесецке заменили вышедшую из строя третью ступень ракеты «Союз-2.1а»
Наука
В Египте археологи раскопали огромную гробницу с 28-метровой шахтой
Немецкие археологи опубликовали отчет по итогам масштабного исследования древнеегипетского некрополя, расположенного в Асьют аль-Габри, которое велось в течение 16 лет.
Авто
Объявлена дата дебюта нового Audi A3 Sportback
Компания Audi официально озвучила дату презентации обновленного хетчбэка Audi A3 Sportback, который существенно отличается от предшественника.