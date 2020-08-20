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Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии. По его словам, Евросоюз заинтересован в «демократическом переходном» периоде в Белоруссии.В источнике
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Газета.Ru

Макрон и Меркель выступил против украинского сценария в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 16:05
РБК

Макрон предложил Белоруссии посредничество ЕС с участием России и ОБСЕ

РБКвчера в 14:42
РИА Новости

Макрон выступил против украинского сценария в Белоруссии

РИА Новостивчера в 14:26
Коммерсантъ

Макрон считает нужным участие России в переговорах по Белоруссии

Коммерсантъвчера в 13:53
ТАСС

Макрон: Евросоюз не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторился украинский сценарий

ТАССвчера в 12:53
Комсомольская правда

Макрон и Меркель считают, что ЕС должен поддержать протестующих в Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 12:43
RT на русском

Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

RT на русскомвчера в 13:26

Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» призвал Украину соблюдать свои обязательства и выполнить требования о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений.
Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям
RT на русском17:55
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Более 500 военных и 11 кораблей России и Сирии отработали оборону порта Баниас на учениях

Как сообщил журналистам командующий военно-морскими силами и береговой обороной Сирии вице-адмирал Ясер аль-Хафи, в ходе учений военные двух стран отработали взаимодействие при обнаружении диверсантов в порту Баниас.
ТАСС20:05

Платформа «Голос» опубликует альтернативные результаты выборов в Белоруссии

Результаты альтернативного подсчета голосов на выборах президента Белоруссии обещает опубликовать сегодня коалиция платформы «Голос», инициативы «Честные люди» и «Зубр», сообщает 20 августа сайт TUT.BAY.
ИА Красная Веснавчера в 14:11
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У Навального не нашли признаков инсульта, инфаркта и коронавируса

Врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Алексея Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса, заявил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
РИА Новостивчера в 11:36
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В Италии из-за новых вспышек эпидемии могут перенести выборы

Рим, 20 августа 2020, 16:53 — REGNUM Если количество новых заражений коронавирусом в Италии продолжит расти, властям страны стоит будет отменить и сентябрьские выборы, и начало учебного года, заявил в четверг, 20 августа, советник Минздрава Италии Вальтер Риччарди.
REGNUMвчера в 09:53

Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова, проходящего по делу о смертельном ДТП, Эльман Пашаев заявил, что на подушке безопасности автомобиля, в котором находился его подзащитный, обнаружен пот второго человека.
Известиявчера в 16:40

Танки армии Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

17 августа военные Израиля нанесли удар по наблюдательным пунктам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой и провокационные действия палестинцев.
РБКвчера в 20:24
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