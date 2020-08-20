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Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии. По его словам, Евросоюз заинтересован в «демократическом переходном» периоде в Белоруссии.В источнике
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Газета.Ru

Макрон и Меркель выступил против украинского сценария в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 16:05
РБК

Макрон предложил Белоруссии посредничество ЕС с участием России и ОБСЕ

РБКвчера в 14:42
Комсомольская правда

Макрон и Меркель считают, что ЕС должен поддержать протестующих в Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 12:43
Коммерсантъ

Макрон считает нужным участие России в переговорах по Белоруссии

Коммерсантъвчера в 13:53
ТАСС

Макрон: Евросоюз не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторился украинский сценарий

ТАССвчера в 12:53
РИА Новости

Макрон выступил против украинского сценария в Белоруссии

РИА Новостивчера в 14:26
RT на русском

Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

RT на русскомвчера в 13:26

В ЕС считают, что США не смогут продлить санкции против Ирана

Официальный представитель ЕС по иностранным делам Набила Массрали заявила, что США не имеют юридических оснований задействовать механизм восстановления санкций против Ирана после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), сообщает "Интерфакс".
Газета.Ruвчера в 10:20

Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального

Анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова и национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко прибудут в пятницу в Омск для проведения расширенного консилиума о лечении оппозиционера Алексея Навального, сообщает минздрав Омской области.
Интерфаксвчера в 15:58
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Батареи для роботов станут похожи на жировые запасы людей

Группа конструкторов из Мичиганского университета решила, что человекоморфных роботов можно оснастить батареями по типу «жировых запасов» человека, в которых машины смогут хранить больше энергии.
ИнфоСМИвчера в 07:40
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Двое жителей Крыма незаконно выловили креветки на 6 млн рублей

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым выявили двух жителей поселка Раздольное 1992 и 1984 годов рождения, которые ночью незаконно ловили креветки в акватории Каркинитского залива.
Новый Севастопольвчера в 04:22
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