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RT на русском
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Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии. По его словам, Евросоюз заинтересован в «демократическом переходном» периоде в Белоруссии.В источнике
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Газета.Ru

Макрон и Меркель выступил против украинского сценария в Белоруссии

Газета.Ru16:05
РБК

Макрон предложил Белоруссии посредничество ЕС с участием России и ОБСЕ

РБК14:42
RT на русском

Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

RT на русском13:26
Коммерсантъ

Макрон считает нужным участие России в переговорах по Белоруссии

Коммерсантъ13:53
ТАСС

Макрон: Евросоюз не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторился украинский сценарий

ТАСС12:53
Комсомольская правда

Макрон и Меркель считают, что ЕС должен поддержать протестующих в Белоруссии

Комсомольская правда12:43
РИА Новости

Макрон выступил против украинского сценария в Белоруссии

РИА Новости14:26

Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

Франция готова оказать поддержку основателю ФБК Алексею Навальному, включая предоставление убежища, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Sputnik France.
Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному
Ведомости13:32
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Премьер Белоруссии назвал число бастующих рабочих

На крупных промышленных предприятиях Белоруссии трудоустроены порядка 650 000 человек, из них, по последним данным, около 360 рабочих не выполняют свои обязанности, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко в интервью телеканалу ОНТ.
Ведомости15:22
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Решение о транспортировке Навального из Омска примет консилиум

Омск, 20 августа 2020, 18:11 — REGNUM Решение о транспортировке оппозиционного блогера Алексея Навального, состояние здоровья которого резко ухудшилось сегодня утром, 20 августа, из Омска, где его госпитализировали, будет принимать консилиум.
REGNUM11:11
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