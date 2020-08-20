Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии
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Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии. По его словам, Евросоюз заинтересован в «демократическом переходном» периоде в Белоруссии.В источнике
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Макрон и Меркель считают, что ЕС должен поддержать протестующих в Белоруссии
Комсомольская правдавчера в 12:43