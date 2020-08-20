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Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии. По его словам, Евросоюз заинтересован в «демократическом переходном» периоде в Белоруссии.В источнике
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ТАСС

Макрон: Евросоюз не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторился украинский сценарий

ТАССвчера в 12:53
РБК

Макрон предложил Белоруссии посредничество ЕС с участием России и ОБСЕ

РБКвчера в 14:42
РИА Новости

Макрон выступил против украинского сценария в Белоруссии

РИА Новостивчера в 14:26
Коммерсантъ

Макрон считает нужным участие России в переговорах по Белоруссии

Коммерсантъвчера в 13:53
Газета.Ru

Макрон и Меркель выступил против украинского сценария в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 16:05
Комсомольская правда

Макрон и Меркель считают, что ЕС должен поддержать протестующих в Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 12:43
RT на русском

Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

RT на русскомвчера в 13:26

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