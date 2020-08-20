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Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии. По его словам, Евросоюз заинтересован в «демократическом переходном» периоде в Белоруссии.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Макрон предложил Белоруссии посредничество ЕС с участием России и ОБСЕ

РБК14:42
РИА Новости

Макрон выступил против украинского сценария в Белоруссии

РИА Новости14:26
Комсомольская правда

Макрон и Меркель считают, что ЕС должен поддержать протестующих в Белоруссии

Комсомольская правда12:43
Lenta.ru

Евросоюз не захотел Белоруссии судьбы Украины

Lenta.ru13:13
ТАСС

Макрон: Евросоюз не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторился украинский сценарий

ТАСС12:53
Коммерсантъ

Макрон считает нужным участие России в переговорах по Белоруссии

Коммерсантъ13:53
RT на русском

Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

RT на русском13:26

Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

Франция готова оказать поддержку основателю ФБК Алексею Навальному, включая предоставление убежища, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Sputnik France.
Ведомости13:32
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Напавшему на омоновца во время протестов в Москве отказали в УДО

Нижний Тагил, Свердловская область, 20 августа 2020, 12:02 — REGNUM Суд в Нижнем Тагиле отказал в условно-досрочном освобождении Кириллу Жукову, который был осужден за применение насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции протеста летом 2019 года в Москве.
REGNUM05:02
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Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Ведомости10:14
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Платформа «Голос» опубликует альтернативные результаты выборов в Белоруссии

Результаты альтернативного подсчета голосов на выборах президента Белоруссии обещает опубликовать сегодня коалиция платформы «Голос», инициативы «Честные люди» и «Зубр», сообщает 20 августа сайт TUT.BAY.
ИА Красная Весна14:11
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Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики, сообщает Financial Times.
Интерфакс11:33
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Adobe случайно удалила фотографии пользователей iPhone и iPad без возможности восстановления

Жалобы сводятся к одному сценарию: пользователь загрузил свежее обновление фоторедактора Lightroom для iOS и, внезапно, с устройства исчезли фотографии и готовые фильтры для быстрой обработки фото.
iXBT.com14:03