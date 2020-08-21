Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии
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Евросоюз не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторился украинский сценарий, подчеркнул Макрон, Брюссель заинтересован только в демократическом переходном периоде в республике, диалоге и организации выборов.В источнике
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Макрон и Меркель считают, что ЕС должен поддержать протестующих в Белоруссии
Комсомольская правдавчера в 12:43