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Газета.Ru
Газета.Ru

Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Евросоюз не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторился украинский сценарий, подчеркнул Макрон, Брюссель заинтересован только в демократическом переходном периоде в республике, диалоге и организации выборов.В источнике
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ТАСС

Макрон: Евросоюз не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторился украинский сценарий

ТАССвчера в 12:53
РБК

Макрон предложил Белоруссии посредничество ЕС с участием России и ОБСЕ

РБКвчера в 14:42
РИА Новости

Макрон выступил против украинского сценария в Белоруссии

РИА Новостивчера в 14:26
Коммерсантъ

Макрон считает нужным участие России в переговорах по Белоруссии

Коммерсантъвчера в 13:53
Газета.Ru

Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Газета.Ru01:19
Комсомольская правда

Макрон и Меркель считают, что ЕС должен поддержать протестующих в Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 12:43
RT на русском

Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

RT на русскомвчера в 13:26
КП - Беларусь

Макрон: В Беларуси необходим диалог между властью, оппозицией и гражданским обществом

КП - Беларусь00:12

Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
Известия23:01
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН18 августа в 05:40
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