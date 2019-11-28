Политика
REGNUMМакрон заинтересовался предложением Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
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с чего всё началось
Между тем из письма, оказавшегося в распоряжении Frankfurter Allgemeine Zeitung, следует, что 23 октября Эмманюэль Макрон направил Владимиру Путину ответное послание, в котором говорилось, что Париж «считает, что предложение Москвы заслуживает тщательного рассмотрения».Коммерсантъ14:29
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Футбол
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Происшествия
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Политика
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Общество
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Здоровье
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Общество
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США заявили о готовности продолжить давление на Россию из-за Украины
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Космос
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Общество
Названа стоимость новогодних корпоративов Ротару в России
Представители украинской певицы Софии Ротару озвучили стоимость новогодних корпоративов знаменитости в России.
Политика
Китайские СМИ оценили, насколько сильным был бы современный СССР
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Политика
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Хоккей
Вашингтон Кэпиталз — Флорида Пантерз 2:2
Идёт второй период, счёт 2:2. Счёт был открыт в конце 1-го периода, после оставления шайбы от нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова, который увёл за собой одного защитника, Александр Овечкин разобрался с обороной «Флориды» и уверенно обыграл вратаря.
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Наука
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Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Общество
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Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной автотрассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям
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Хоккей
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Политика
Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе
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Армия и оружие
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Общество
Обязательную сертификацию лекарств отменили в России
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