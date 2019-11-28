Политика

REGNUMREGNUMМакрон заинтересовался предложением Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
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с чего всё началось
Между тем из письма, оказавшегося в распоряжении Frankfurter Allgemeine Zeitung
, следует, что 23 октября Эмманюэль Макрон направил Владимиру Путину ответное послание, в котором говорилось, что Париж «считает, что предложение Москвы заслуживает тщательного рассмотрения».
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