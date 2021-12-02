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Макрон запретил банкам Франции финансировать «Арктик СПГ — 2»

Президент Франции Эммануэль Макрон запретил банкам финансировать СПГ-проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает французская газета La Tribune
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Коммерсантъ Екатеринбург
Как сообщает La Tribune, финансирование решили ограничить из соображений сохранения климата.
Lenta.ru
В конце ноября стало известно, что «Арктик СПГ-2» привлечет кредиты на сумму 9,5 миллиарда евро от российских и иностранных банков.
Lenta.ru
Проект «Арктик СПГ 2» предполагает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа.
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