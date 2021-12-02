СК и прокуратура начали проверки после побега заключенного из колонии в Самарской области

Ранее пресс-служба УФСИН по Самарской области сообщила, что в четверг из исправительной колонии №6 с выводного объекта совершил побег Радик Гайфутдинов, который был осужден по части 1 статьи 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и приговорен к 5 годам 10 месяцам лишения свободы.