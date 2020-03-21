Коронавирус
Российская газетаМакрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом
Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе. Как сообщает газета Liberation, власти Соединенного Королевства бездействовали, что очень раздражало Париж.
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с чего всё началось
Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону пришлось ввести ограничения на работу ресторанов, пабов и клубов в королевстве из-за давления со стороны французского президента Эммануэля Макрона, сообщает газета Liberation со ссылкой на источники в Елисейском дворце.РИА Новостивчера в 15:48
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Власти Москвы не собираются закрывать метро из-за коронавируса
"Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии", - объяснил он.
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Футбол
ЦСКА прервал аренду Нисимуры в «Портимоненсе»
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