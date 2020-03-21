с чего всё началось

Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе. Как сообщает газета Liberation, власти Соединенного Королевства бездействовали, что очень раздражало Париж.

Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом

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Происшествия Летевших с зараженным коронавирусом россиянином пассажиров потеряли Пассажиров, летевших одним рейсом с жителем Сургута, у которого выявили коронавирус, потеряли: Роспотребнадзор не может найти адреса их фактического проживания.

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Экономика Названы самые высокооплачиваемые профессии по России Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".