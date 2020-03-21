Коронавирус
Российская газетаМакрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом
Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе. Как сообщает газета Liberation, власти Соединенного Королевства бездействовали, что очень раздражало Париж.
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с чего всё началось
Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону пришлось ввести ограничения на работу ресторанов, пабов и клубов в королевстве из-за давления со стороны французского президента Эммануэля Макрона, сообщает газета Liberation со ссылкой на источники в Елисейском дворце.РИА Новостивчера в 15:48
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Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с пандемией в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где выявлено большое число зараженных коронавирусом.
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Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
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Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
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В связи с распространением коронавируса многие киностудии решили выпустить свои фильмы в домашний прокат. Это коснулось и «Соника в кино».
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Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
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Минэкономики разработало стратегию развития РФ с низкими парниковыми выбросами Минэкономики направило на согласование в правительство Стратегию долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросом парниковых газов — она предлагает некоторое усиление национальной цели снижения выбросов и запуск инструментов экономического стимулирования компаний к их снижению.
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Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион
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Зеленский провёл переговоры с главой МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой по вопросам расширения сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии по России
Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Вылетевший в Ростов-на-Дону самолет вернулся в Пулково
На борту Sukhoi Superjet А4204 находилось 79 пассажиров и 4 члена экипажа. Сотрудники аэропорта проводят осмотр самолета.