Зеленский пока не знает, может ли Минск остаться посредником между Киевом и Москвой

Отвечая на вопрос, может ли официальный Минск после того, как белорусский президент Александр Лукашенко "из-за затруднительного положения занял сторону Москвы", сегодня быть посредником между Киевом и Москвой, Зеленский ответил: "Честно говоря, я не знаю".