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РИА Новости
РИА Новости

Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.В источнике
С чего всё началось
«Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чём не основанных обвинений российской стороны в данном контексте», — говорится
 в сообщении на сайте Кремля.
RT на русском08:27
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РБК

Путин заявил Макрону о необоснованности обвинений по ситуации с Навальным

РБК09:01
Коммерсантъ

Макрон заявил Путину, что Навального отравили «Новичком»

Коммерсантъ08:41
RT на русском

Путин отметил неуместность голословных обвинений по делу Навального

RT на русском08:27
Эхо Москвы

Президенты России и Франции в телефонном разговоре обсудили отравление политика Алексея Навального

Эхо Москвы09:02
ТАСС

Путин и Макрон обсудили Белоруссию, Украину и ситуацию вокруг Навального

ТАСС08:44
Интерфакс

Макрон подтвердил Путину выводы французских экспертов об отравлении Навального

Интерфакс08:30
РИА Новости

Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

РИА Новости08:24

Кристина Асмус показала тройное сальто

Помимо сообщений о выходе программы, девушка в своём Instagram-аккаунте поделилась видеороликом со съёмок, на которых она исполняет тройное сальто – один из самых сложных трюков из художественной гимнастики.
Кристина Асмус показала тройное сальто
CT news06:13
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Тихановская заявила, что кредит в $1,5 млрд Белоруссия отдавать не будет

Кредит в $1,5 млрд должен будет отдавать президент Белоруссии Александр Лукашенко, а не народ, заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 14 сентября в своем Telegram-канале.
ИА Красная Весна12:01
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Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал в качестве потерпевшего по уголовному делу вратаря футбольного клуба «Краснодар» Сергея Ещенко, брата Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.
Коммерсантъ12:16
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Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

В Датском энергетическом агентстве (DEA) прокомментировали призыв премьер-министра страны Метте Фредриксен начать новую дискуссию по строительству газопровода "Северный поток — 2" на фоне ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новости11:03
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Генпрокуратура не выявила нарушений в деятельности ДОМ.РФ

Генеральная прокуратура России не установила нарушений в деятельности ДОМ.РФ для прокурорского реагирования при предоставлении бюджетных инвестиций на завершение долгостроев обанкротившегося застройщика "СУ-155".
ТАСС10:49

Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Санкт-Петербург

Первая партия отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" поступила в Санкт-Петербург, препарат доставили в городскую больницу № 40, сообщили в понедельник в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.
ТАСС15:29
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Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на год-полтора, а кассационная или Верховный суд и вовсе отменят приговор из-за недостаточного исследования автомобиля артиста.
ТАСС11:20
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Зеленский пока не знает, может ли Минск остаться посредником между Киевом и Москвой

Отвечая на вопрос, может ли официальный Минск после того, как белорусский президент Александр Лукашенко "из-за затруднительного положения занял сторону Москвы", сегодня быть посредником между Киевом и Москвой, Зеленский ответил: "Честно говоря, я не знаю".
ТАСС15:09

В горздраве Екатеринбурга объяснили очереди в детских поликлиниках

В горздраве E1.RU пояснили, что осенью такие очереди в поликлиниках — норма, потому что начинают работу школьные и дошкольные учреждения, а также учреждения дополнительного образования.
Екатеринбург Онлайн08:32
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