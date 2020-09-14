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РИА Новости
РИА Новости

Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.В источнике
С чего всё началось
«Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чём не основанных обвинений российской стороны в данном контексте», — говорится
 в сообщении на сайте Кремля.
RT на русскомвчера в 08:27
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Эхо Москвы

Президенты России и Франции в телефонном разговоре обсудили отравление политика Алексея Навального

Эхо Москвывчера в 09:02
Коммерсантъ

Макрон заявил Путину, что Навального отравили «Новичком»

Коммерсантъвчера в 08:41
Интерфакс

Макрон подтвердил Путину выводы французских экспертов об отравлении Навального

Интерфаксвчера в 08:30
РБК

Путин заявил Макрону о необоснованности обвинений по ситуации с Навальным

РБКвчера в 09:01
ТАСС

Путин и Макрон обсудили Белоруссию, Украину и ситуацию вокруг Навального

ТАССвчера в 08:44
RT на русском

Путин отметил неуместность голословных обвинений по делу Навального

RT на русскомвчера в 08:27
РИА Новости

Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

РИА Новостивчера в 08:24

США частично запретили импорт из Синьцзян-Уйгурского района КНР

Вашингтон, 14 сентября 2020, 22:16 — REGNUM Ввоз в США ряда товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая попал под запрет Вашингтона, сообщается в заявлении американского министерства внутренней безопасности от 14 сентября.
REGNUMвчера в 15:16

Деньги «Роскосмоса» исчезли в телеметрии

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственное управление СКР по Центральному административному округу Москвы возбудило по результатам аудита, проведенного «Роскосмосом» еще в 2018 году.
Коммерсантъвчера в 18:37
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Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ruвчера в 06:31
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Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Санкт-Петербург

Первая партия отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" поступила в Санкт-Петербург, препарат доставили в городскую больницу № 40, сообщили в понедельник в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.
ТАССвчера в 15:29
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Журнал The Lancet получил письмо с критикой статьи о вакцине «Спутник V»

Тезисы с выражением несогласия по поводу опубликованных результатов испытаний российской вакцины «Спутник V» направлены в редакцию журнала The Lancet в форме коллективного письма от группы ученых, 14 сентября сообщает агентство Reuters.
ИА Красная Веснавчера в 15:33
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Dow Jones остановился в шаге от 28 000 пунктов на закрытии Уолл-стрит

Нью-Йорк, США, 14 сентября 2020, 23:57 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 14 сентября в «зеленой зоне» — индекс Nasdaq уверенно закрепился выше 11 000 пунктов, Dow Jones остановился в шаге от 28 000 пунктов.
REGNUMвчера в 16:57
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МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.
Ведомостивчера в 02:48
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Персонаж Франклин из GTA 5 подтвердил разработку GTA 6

Shawn also notes that "it took us 4 years to film and complete GTA 5" (NOT MY FOOTAGE) # GTA6 # GTAVI pic.twitter.com / mNupyaS9rn — GTA 6 NEWS (@ GTAVInewz) September 13, 2020 Так, в Twitter-паблике GTA 6 NEWS на днях было опубликовано мнение актера озвучки Шона Фонтено, подарившего свой голос Франклину из GTA 5.
Srnskвчера в 14:05
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