Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии
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В Калининграде пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.В источнике
С чего всё началось
«Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чём не основанных обвинений российской стороны в данном контексте», — говорится
в сообщении на сайте Кремля.
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Интерфаксвчера в 08:30