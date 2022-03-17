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Макрон заявил, что не изменил высказанного в 2019 году мнения о «смерти мозга» НАТО

Спецоперация Вооруженных сил России на Украине произвела эффект удара током для НАТО, вернув альянс из состояния "смерти мозга" к стратегической определенности.
ТАСС
7 ноября 2019 года Макрон заявил о «смерти мозга» Североатлантического альянса из-за отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по организации.
Известия
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.
ТАСС
"Боевые действия, которые начали российские войска, создали достаточно серьезную угрозу на границах Европы, которая дала стратегическое прояснение для НАТО, вернув условия конфликта, в которых создавалась организация", - считает он.
ТАСС

Подробнее о событии

Макрон сообщил, что не отказывается от своего заявления о «смерти мозга» НАТО
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Макрон заявил, что не отказывается от слов про «смерть мозга» НАТО
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Макрон спустя три года не отказался от своих слов о «смерти мозга» НАТО
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Макрон сообщил, что не отказывается от своего заявления о «смерти мозга» НАТО
ТАСС13:25
Макрон заявил, что не изменил высказанного в 2019 году мнения о «смерти мозга» НАТО
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Макрон заявил, что не отказывается от слов о «смерти мозга» НАТО
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