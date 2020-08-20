Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному
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Франция готова оказать поддержку основателю ФБК Алексею Навальному, включая предоставление убежища, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Sputnik France.В источнике
С чего всё началось
Алексею Навальному готовы предоставить медицинскую помощь в клиниках Германии и Франции, сообщили
на совместной пресс-конференции главы государств Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон.
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