Компания Nokia запрещает Daimler продавать автомобили в Германии

В Мангейме прошли судебные разбирательства, в ходе которых было выяснено, что Daimler AG нарушил патентные права компании Nokia, так как задействовал телекоммуникационные технологии финского концерна без предварительного получения лицензии на это.