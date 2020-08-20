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Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

"Макрон отметил, что Франция готова предоставить необходимую поддержку, включая медпомощь и убежище, российскому оппозиционеру Алексею Навальному", - сообщает издание Sputnik France Эммануэль подчеркнул, что Париж призывает лидеров остальных государств организовать и провести максимально "прозрачное" расследование инцидента с отравлением основателя Фонда борьбы с коррупцией.В источнике
С чего всё началось
Алексею Навальному готовы предоставить медицинскую помощь в клиниках Германии и Франции, сообщили
 на совместной пресс-конференции главы государств Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон.
Медиазонавчера в 13:20
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РИА Новости

Франция и Германия готовы предоставить Навальному медицинскую помощь

РИА Новостивчера в 15:04
Lenta.ru

Макрон предложил Навальному убежище

Lenta.ruвчера в 14:01
ТАСС

Макрон подтвердил готовность оказать помощь Навальному и его семье

ТАССвчера в 13:34
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Меркель и Макрон прокомментировали госпитализацию Навального

RT на русскомвчера в 13:34
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Трамп, Макрон и Меркель прокомментировали госпитализацию Навального

Коммерсантъвчера в 13:29
РБК

Трамп и Макрон прокомментировали госпитализацию Навального

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Макрон и Меркель выразили готовность помочь Навальному и его семье

Интерфаксвчера в 13:48

Японский космический грузовик завершил миссию на МКС

Успешно выполнил свою миссию по доставке груза на Международную космическую станцию (МКС) очередной японский космический грузовик Kounotori 9 (HTV-9), 20 августа сообщает аэрокосмическое агентство Японии (JAXA).
ИА Красная Веснавчера в 07:39

Нижич: благодарю Соболева за оказание помощи в матче со «Спартаком»

Нижич 14 августа в матче второго тура с московским "Спартаком" (победа "красно-белых" - 2:0) получил мячом в голову после удара форварда соперника Александра Соболева, который после этого оказал игроку "Ахмата" первую помощь.
РИА Новости17:01
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ЕС заявил об отсутствии у США права вернуть санкции против Ирана

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что США не могут применить механизм восстановления санкций в отношении Ирана, поскольку Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий, передает Интерфакс.
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Эдинсон Кавани согласовал условия контракта с «Бенфикой»

Лиссабон, 20 августа 2020, 23:52 — REGNUM Бывший нападающий "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани в ближайшее время заключит контракт с лиссабонской "Бенфикой" Эдинсон Кавани Jimmy Baikovicius Согласно информации журналиста Sky Sports Italia Джанлуки Ди Марцио, Кавани прибудет в столицу Португалии для подписания контракта в ближайший понедельник.
REGNUMвчера в 16:52

Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников

Руководитель КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий группе чиновников и назначил свою сестру Ким Е Чен фактически вторым лицом в руководстве страны, сообщило в четверг Национальное агентство разведки Южной Кореи.
Интерфаксвчера в 12:01
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СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известиявчера в 09:19
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Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.
RT на русскомвчера в 13:26
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