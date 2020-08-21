Макрон и Меркель прокомментировали госпитализацию Навального

Президент Франции, участвовавший в совместной с Ангелой Меркель конференции, заявил о готовности предоставить Алексею Навальному лечение и убежище, сообщает Reuters. Ранее сообщалось о том, что Алексея Навального могут отправить на лечение в Германию.