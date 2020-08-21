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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Макрон и Меркель прокомментировали госпитализацию Навального

Президент Франции, участвовавший в совместной с Ангелой Меркель конференции, заявил о готовности предоставить Алексею Навальному лечение и убежище, сообщает Reuters. Ранее сообщалось о том, что Алексея Навального могут отправить на лечение в Германию.В источнике
С чего всё началось
Алексею Навальному готовы предоставить медицинскую помощь в клиниках Германии и Франции, сообщили
 на совместной пресс-конференции главы государств Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон.
Медиазонавчера в 13:20
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РИА Новости

Макрон и Меркель прокомментировали госпитализацию Навального

РИА Новостивчера в 15:04
РБК

Трамп и Макрон прокомментировали госпитализацию Навального

РБКвчера в 13:57
Интерфакс

Макрон и Меркель выразили готовность помочь Навальному и его семье

Интерфаксвчера в 13:48
RT на русском

Меркель и Макрон прокомментировали госпитализацию Навального

RT на русскомвчера в 13:34
Коммерсантъ

Трамп, Макрон и Меркель прокомментировали госпитализацию Навального

Коммерсантъвчера в 13:29
Lenta.ru

Макрон предложил Навальному убежище

Lenta.ruвчера в 14:01
ТАСС

Макрон подтвердил готовность оказать помощь Навальному и его семье

ТАССвчера в 13:34

Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

Первая часть популярной франшизы авторства Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" смогла преодолеть отметку в $1 млрд по сборам в кинотеатрах спустя восемнадцать лет и девять месяцев после своей премьеры благодаря пандемии коронавируса.
Газета.Ru19 августа в 09:56
23

Смысл рисунка Леонардо да Винчи раскрыли спустя 500 лет

Чтобы разобраться в картине и понять сам рисунок, вышеуказанным ученым пришлось провести много серьезных исследований, в ходе которых они изучили более 25 000 снимков сердечной мышцы, которые делали с помощью оборудования для МРТ.
ToDay News Ufaвчера в 16:37
13

ФБР извинилось за публикацию антисемитского документа

ФБР извинилось за публикацию в Twitter архивной службы ведомства FBI Records Vault ссылки на файл c «Протоколом сионских мудрецов» — фиктивным антисемитским документом, в котором излагаются планы евреев захватить власть во всем мире и уничтожить христианские ценности.
РБК22:47

Патриарх Кирилл призвал ограничить поток туристов на Соловки

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания попечительского совета по вопросам развития Соловецкого архипелага предложил наделить острова особым статусом, ограничив их посещение туристами.
Парламентская газетавчера в 13:13
4

Трамп вновь назвал Путина и Си Цзиньпина гроссмейстерами в политике

Президент США Дональд Трамп в четверг вновь назвал российского президента Владимира Путина, а также председателя КНР Си Цзиньпина, турецкого президента Тайипа Эрдогана, а также лидера КНДР Ким Чен Ына гроссмейстерами на мировой арене, с которыми кандидат от демократов Джозеф Байден в случае своей победы на президентских выборах не сможет быть на равных.
ТАСС23:11
2

Будет обновлен порядок оказания «взрослой» онкологической медпомощи

Приведены правила организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения первичного онкокабинета, центра амбулаторной онкопомощи, а также структурных подразделений онкодиспансера и медорганизаций, оказывающих медицинскую помощь раковым больным.
Гарантвчера в 10:54
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