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Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

"Макрон отметил, что Франция готова предоставить необходимую поддержку, включая медпомощь и убежище, российскому оппозиционеру Алексею Навальному", - сообщает издание Sputnik France Эммануэль подчеркнул, что Париж призывает лидеров остальных государств организовать и провести максимально "прозрачное" расследование инцидента с отравлением основателя Фонда борьбы с коррупцией.В источнике
С чего всё началось
Алексею Навальному готовы предоставить медицинскую помощь в клиниках Германии и Франции, сообщили
 на совместной пресс-конференции главы государств Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон.
Медиазонавчера в 13:20
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Интерфакс

Макрон и Меркель выразили готовность помочь Навальному и его семье

Интерфаксвчера в 13:48
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Lenta.ru

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Газета.Ru

Макрон предложил Навальному убежище

Газета.Ruвчера в 16:16
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Трамп и Макрон прокомментировали госпитализацию Навального

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ТАССвчера в 13:34

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