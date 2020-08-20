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Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

"Макрон отметил, что Франция готова предоставить необходимую поддержку, включая медпомощь и убежище, российскому оппозиционеру Алексею Навальному", - сообщает издание Sputnik France Эммануэль подчеркнул, что Париж призывает лидеров остальных государств организовать и провести максимально "прозрачное" расследование инцидента с отравлением основателя Фонда борьбы с коррупцией.В источнике
С чего всё началось
Алексею Навальному готовы предоставить медицинскую помощь в клиниках Германии и Франции, сообщили
 на совместной пресс-конференции главы государств Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон.
Медиазонавчера в 13:20
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РИА Новости

Франция и Германия готовы предоставить Навальному медицинскую помощь

РИА Новостивчера в 15:04
Коммерсантъ

Трамп, Макрон и Меркель прокомментировали госпитализацию Навального

Коммерсантъвчера в 13:29
Интерфакс

Макрон и Меркель выразили готовность помочь Навальному и его семье

Интерфаксвчера в 13:48
RT на русском

Меркель и Макрон прокомментировали госпитализацию Навального

RT на русскомвчера в 13:34
Lenta.ru

Макрон предложил Навальному убежище

Lenta.ruвчера в 14:01
РБК

Трамп и Макрон прокомментировали госпитализацию Навального

РБКвчера в 13:57
ТАСС

Макрон подтвердил готовность оказать помощь Навальному и его семье

ТАССвчера в 13:34

В ЕС считают, что США не смогут продлить санкции против Ирана

Официальный представитель ЕС по иностранным делам Набила Массрали заявила, что США не имеют юридических оснований задействовать механизм восстановления санкций против Ирана после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), сообщает "Интерфакс".
В ЕС считают, что США не смогут продлить санкции против Ирана
Газета.Ruвчера в 10:20

Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального

Анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова и национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко прибудут в пятницу в Омск для проведения расширенного консилиума о лечении оппозиционера Алексея Навального, сообщает минздрав Омской области.
Интерфаксвчера в 15:58
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Sony представила первый рекламный ролик PlayStation 5

PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года – как и Xbox Series X. Консоль будет поддерживать трассировку лучей, обратную совместимость с некоторыми играми с PS4, а многие кроссген-проекты получат улучшенные версии для консоли нового поколения.
Городской портал Новый Нижнийвчера в 11:40

ВМС США начали разработку палубного истребителя нового поколения

Как сообщил журналистам руководитель управления закупок ВМС США Джеймс Гёрц, руководить разработкой будет специально созданное управление под индексом NGAD – Next Generation Air Dominance – новое поколение господства в воздухе.
Профиль19 августа в 10:21

Глина и 3D-принтер станут основой строительства в будущем

В своей работе ученые сообщают о прогрессе в создании устойчивого строительного материала, изготовленного из почвы, с дальнейшим использованием 3D-принтера для создания несущей конструкции.
Популярная механикавчера в 08:54

Смысл рисунка Леонардо да Винчи раскрыли спустя 500 лет

Чтобы разобраться в картине и понять сам рисунок, вышеуказанным ученым пришлось провести много серьезных исследований, в ходе которых они изучили более 25 000 снимков сердечной мышцы, которые делали с помощью оборудования для МРТ.
ToDay News Ufaвчера в 16:37

СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известиявчера в 09:19
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