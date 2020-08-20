Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному
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"Макрон отметил, что Франция готова предоставить необходимую поддержку, включая медпомощь и убежище, российскому оппозиционеру Алексею Навальному", - сообщает издание Sputnik France Эммануэль подчеркнул, что Париж призывает лидеров остальных государств организовать и провести максимально "прозрачное" расследование инцидента с отравлением основателя Фонда борьбы с коррупцией.В источнике
С чего всё началось
Алексею Навальному готовы предоставить медицинскую помощь в клиниках Германии и Франции, сообщили
на совместной пресс-конференции главы государств Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон.
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