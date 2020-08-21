Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному
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Президент Франции, участвовавший в совместной с Ангелой Меркель конференции, заявил о готовности предоставить Алексею Навальному лечение и убежище, сообщает Reuters. Ранее сообщалось о том, что Алексея Навального могут отправить на лечение в Германию.В источнике
С чего всё началось
Алексею Навальному готовы предоставить медицинскую помощь в клиниках Германии и Франции, сообщили
на совместной пресс-конференции главы государств Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон.
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