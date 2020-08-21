Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

Президент Франции, участвовавший в совместной с Ангелой Меркель конференции, заявил о готовности предоставить Алексею Навальному лечение и убежище, сообщает Reuters. Ранее сообщалось о том, что Алексея Навального могут отправить на лечение в Германию.В источнике
С чего всё началось
Алексею Навальному готовы предоставить медицинскую помощь в клиниках Германии и Франции, сообщили
 на совместной пресс-конференции главы государств Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон.
Медиазонавчера в 13:20
Подробнее о событии
РИА Новости

Макрон и Меркель прокомментировали госпитализацию Навального

РИА Новостивчера в 15:04
Lenta.ru

Макрон предложил Навальному убежище

Lenta.ruвчера в 14:01
ТАСС

Макрон подтвердил готовность оказать помощь Навальному и его семье

ТАССвчера в 13:34
Коммерсантъ

Трамп, Макрон и Меркель прокомментировали госпитализацию Навального

Коммерсантъвчера в 13:29
Медиазона

Меркель и Макрон: Германия и Франция готовы предоставить лечение Навальному

Медиазонавчера в 13:20
РБК

Трамп и Макрон прокомментировали госпитализацию Навального

РБКвчера в 13:57
Интерфакс

Макрон и Меркель выразили готовность помочь Навальному и его семье

Интерфаксвчера в 13:48

Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Евросоюз не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторился украинский сценарий, подчеркнул Макрон, Брюссель заинтересован только в демократическом переходном периоде в республике, диалоге и организации выборов.
Газета.Ru01:19
204

В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.
РБК17:00
3