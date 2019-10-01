Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российский делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом французский лидер заявил 1 октября, выступая в ассамблее.

Макрон заявил о полной поддержке российской делегации в ПАСЕ

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