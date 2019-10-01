Политика

REGNUMREGNUMМакрон заявил о полной поддержке российской делегации в ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российский делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом французский лидер заявил 1 октября, выступая в ассамблее.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Макрон поддержал сохранение членства РФ в Совете Европы

РЕН ТВ06:58

Макрон поддержал членство России в Совете Европы

Российская газета07:35

Макрон напомнил об обеспокоенности ситуацией вокруг летних протестов в России

Интерфакс07:05

Обеспокоенный Макрон высказался о «подавлении протестов» в Москве

Московский Комсомолец08:50

Макрон в ПАСЕ заявил об обеспокоенности протестами в России

RT на русском07:47

Макрон отметил обеспокоенность Франции в связи с митингами в России

РИА Новости07:41

ПАСЕ предложила усовершенствовать методы защиты осведомителей

ТАСС06:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 09:04, Вашингтон
Кино

Марина Орлова сыграет главную роль в кинофильме о Юлии Началовой

Актуальные Новости вчера в 15:17
Гаджеты

33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10

До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera вчера в 05:40
Кино

Дэниел Крейг отметил завершение съемок в фильмах о Джеймсе Бонде

РИА Новости вчера в 08:14
Происшествия

СМИ выяснили личность напавшего с ножом на сотрудника СК в Москве

Напавшим с ножом на сотрудника Следственного комитета в Москве оказался 39-летний петербуржец.
Вечерняя Москва 07:22
Общество

Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»

На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
Lenta.ru 03:53
Политика

В России планируют изменить правила получения гражданства

Претендующим на получение российского паспорта иностранцам могут разрешить сохранять первое гражданство.
РИА Новости 08:05
Происшествия

Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела участника тургруппы

РИА Новости 06:58
Культура

В Москве началось прощание с Марком Захаровым

Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
Известия 03:23
Общество

Рошаль не поддержал решение врачей онкоцентра Блохина об увольнении

Напомним, что ранее директор онкоцентра имени Блохина Иван Стилиди сообщил о том, что пять врачей медицинского учреждения написали заявления об увольнении.
Вечерняя Москва 07:44
Политика

Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове

Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:18
Футбол

Агент не комментирует информацию о Тедеско в «Спартаке»

Джованни Тотаро, представитель 34-летнего немецкого тренера Доменико Тедеско, не стал отвечать на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном назначении своего клиента тренером «Спартака».
Спорт-Экспресс 07:22
Общество

ВОЗ заявила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%

Благодаря комплексу мер по контролю за алкогольной продукцией в России сократилось число связанных с употреблением алкоголя смертей, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 07:50
Политика

В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
RT на русском 03:57
Авто

Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой

Автоновости дня вчера в 22:46
Гаджеты

Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре 2019 года

Anonsens 29 сентября в 04:13
Политика

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Футбол

Крал: увольнение Кононова из «Спартака» было вопросом времени

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал, присоединившийся к команде минувшим летом, поделился мыслями о последний результатах красно-белых, за которыми последовала отставка главного тренера Олега Кононова.
Чемпионат 08:03
Политика

ГБР Украины возбудило уголовное дело против Луценко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, который подозревается в причастности к нелегальному игорному бизнесу.
Известия 08:35
Финансы

Заемщиков начали оценивать по долговой нагрузке

С 1 октября кредитор, принимая решение о выдаче клиенту кредита или займа, обязан учитывать показатель его долговой нагрузки.
Газета.Ru 01:45
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова снова стала мамой

Стало известно, Мария Миронова стала мамой во второй раз. Пол новорожденного ребенка не разглашается.
Медпульс 07:51
Происшествия

В Финляндии человек с мечом напал на колледж

В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Гаджеты

Раскрыты характеристики и цена смартфона Redmi 8

Китайский оператор China Telecom опубликовал на своём сайте характеристики смартфона Redmi 8. Итак, Redmi 8 будет работать на базе процессора Snapdragon 439 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти.
ITZine.ru 07:11
Общество

В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам

МИР 24 вчера в 06:50
Шоу-бизнес

Светлану Ходченкову и Семена Слепакова заметили целующимися в Эрмитаже

Вокруг ТВ 04:59
Футбол

Мамаев рассказал о жизни в колонии

Новичок футбольного клуба "Ростова" Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима.
Российская газета вчера в 10:58
Армия и оружие

Появились фото истребителя Су-57 с неизвестным подвесным контейнером

В Сети опубликовали фото истребителя Су-57 с неизвестным подвесным контейнером.
Актуальные Новости 04:44
Спорт

Ласицкене прокомментировала своё трёхкратное чемпионство

Россиянка стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту. В этом году ЧМ проходит в Дохе.
DixiNews 03:29
Происшествия

Полиция Гонконга применила боевое оружие против демонстрантов

REGNUM 06:15
Происшествия

В Екатеринбурге собирают деньги для задержанного в Таиланде туриста

Как сообщало ИА REGNUM, туриста из Екатеринбурга задержали в Таиланде после того, как он подарил местным жителям игрушечные деньги «банка приколов».
REGNUM 06:09
Политика

Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Ереван

Президент России приехал в столицу Армении. Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Российская газета 05:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное