Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМакрон сообщил о признаках возвращения коронавируса во Франции

Надо полагать, что Макрон имел в виду появление в ряде районов очагов коронавируса. В частности, речь идет о департаменте Майен на западе страны, где в городе Лаваль за последние два недели было выявлено более 200 случаев заражения COVID-19.
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Президент Франции заявил о признаках возвращения коронавируса

РБК09:30

Макрон сообщил о признаках возвращения коронавируса во Франции

Российская газета09:20

Макрон заявил о признаках возвращения коронавируса во Францию

RT на русском08:25

Макрон заявил о признаках возвращения коронавируса во Франции

Взгляд.ру08:47

Во Франции видят признаки возвращения коронавируса – Макрон

Москва 2408:45

Макрон заявил, что наблюдаются признаки «возвращения коронавируса»

ТАСС08:26

Макрон сообщил о признаках возвращения коронавируса во Франции

Известия08:57
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Общество

Судью крайсуда Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий

Югополис вчера в 06:28
833
Экономика

Китай приготовился к тяжелым временам на фоне коронавирусного кризиса

Кэцян считает, что в первом квартале экономика КНР показала устойчивый подъем на 6,8 процента после сокращения ВВП.
МонаВиста 08:01
34
Авто

Компания Porsche напечатала на 3D-принтере поршни

На днях представители компании Porsche, Mahle и Trumpf напечатали на 3D-принтере поршни для спорткара 911 GT2 RS.
Anonsens вчера в 23:46
Армия и оружие

Турция угрожает армии Хафтара в Ливии военной операцией

Подразделения Ливийской национальной армии под руководством Халифа Хафтара должны покинуть Сирт и Джуфру, в противном случае Турция начнет полномасштабную военную операцию против них.
МонаВиста 07:03
88
Шоу-бизнес

От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты

Американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на 58-м году жизни от рака груди, с которым боролась последние два года.
Российская газета вчера в 03:13
53
Шоу-бизнес

Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович

Pravda.Ru 05:51
7
Общество

Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах

Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».
РБК 08:17
243
Кино

Велму из «Скуби-Ду» официально признали лесбиянкой

Продюсер мультфильмов по франшизе Скуби-Ду Тони Червоне написал, что Велма Динкли — лесбиянка.
Popcornnews.ru 04:30
2
Общество

Финляндия может открыть границы для российских граждан 11 августа

Если 11 августа Финляндия действительно примет решение открыть границы для жителей России (и, в частности, Петербурга), то это будет легко осуществить.
Московский Комсомолец 07:16
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Футбол

Вратарь сборной Германии Нойер спел гимн хорватских неофашистов

Lijepa li si является гимном хорватских футбольных фанатов, многие из которых принадлежат к ультраправым силам.
Евразия Daily вчера в 05:06
Политика

Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала

Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:24
1,8K
Технологии

Mail.ru Group разработала виртуальных телеведущих

В Mail.ru Group запустили платформу на основе искусственного интеллекта, с помощью которой можно создавать новостные и репортажные видео, где текст зачитает виртуальный ведущий.
Sostav.ru 06:00
4
Наука

Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые

В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
Faktom вчера в 01:51
46
Политика

Медведев не исключил второй и третьей волн коронавируса

Как отмечала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, говоря о вероятности второй волны COVID-19 в стране, никто не может дать прогноз, потому что на это влияет очень много факторов.
RT на русском 08:40
12
Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

"Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев.
ТАСС 06:29
20
Общество

Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах

На время служебной проверки Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, в адрес которых прозвучали обвинения в домогательствах.
РБК 09:32
2
Здоровье

Россиян предупредили о сильной магнитной буре в июле

Специалисты предупредили, что с пятнадцатого до семнадцатого июля жители России могут ощущать негативное влияние надвигающейся сильной магнитной бури.
ToDay News Ufa 08:04
7
Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
307
Происшествия

Адвокат отрицает, что Ефремов пытался дать взятку после ДТП

Коммерсантъ 05:24
Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета 05:43
6
Общество

Зелимханов публично извинился перед московским блогером за избиение

Чеченский блогер Зелимхан Зелимханов извинился перед московским YouTube-активистом Святославом Коваленко за то, что избил его на улице с компанией друзей.
IslamNews 08:42
Здоровье

Врач рассказал, как жара влияет на развитие коронавируса в Башкирии

Заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Башкирии Марина Скотарева рассказала, как жара влияет на развитие коронавируса.
Уфа1.ру 06:59
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
301
Происшествия

Пропавшая звезда сериала «Хор» Ная Ривера найдена мертвой

Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой.
Российская газета 04:28
15
Политика

Великобритания откажется от оборудования Huawei в сетях 5G

По словам Даудена, с 31 декабря этого года британские операторы связи не смогут приобретать оборудование 5G у Huawei, а к 2027 году все оборудование Huawei в британских сетях пятого поколения будет заменено продукцией других производителей.
ТАСС 08:57
5
Общество

Арестованный в Берлине диджей Казначеев освобождён из тюрьмы под залог

Арестованного в Берлине по запросу США российского диджея Дениса Казначеева освободили под залог в размере 20 тысяч евро, сообщает ТАСС со ссылкой на его агента.
Аргументы и Факты 09:00
1
Армия и оружие

Армения заявила о гибели двух офицеров на границе с Азербайджаном

НТВ 06:55
Происшествия

Трех участников акции у суда по делу «Сети» в Петербурге оштрафовали

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал троих участников акции, прошедшей 22 июня у здания военного суда, когда в нем оглашали приговор фигурантам по делу террористической организации "Сеть".
ТАСС 08:10
Политика

ЦИК зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента Белоруссии

ЦИК Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента страны, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.
RT на русском 06:31
439
Общество

В Курской области чиновников лишили премий за ошибки в документах

Губернатор Курской области Роман Старовойт лишил квартальных премий сотрудников администрации области, допустивших ошибки при составлении официальных документов.
ТАСС 09:38
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