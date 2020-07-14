Президент Франции Эмманюэль Макрон утверждает, что сейчас можно наблюдать все признаки того, что во Франции произойдет вторая волна коронавирусной инфекции.

Макрон заявил о признаках второй волны коронавируса во Франции

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