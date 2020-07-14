Коронавирус
ГородовойМакрон заявил о признаках второй волны коронавируса во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о признаках возвращения коронавируса в его страну. В интервью местным телеканалам France 2 и TF Макрон ответил на вопрос о риске второй волне. По мнению французского лидера, риск вполне реален.
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Общество
Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами.
Газета.Ru 13:30
Общество
На акции протеста в Минске начались задержания
Lenta.ru 12:55
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
Общество
В ОНК рассказали о пребывании Сафронова в СИЗО
Обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса», бывший журналист Иван Сафронов попросил себе в камеру 60 книг классической литературы и сказал, что доволен питанием.
Известия 15:17
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
News.ru 09:01
Общество
На Metacritic появились первые оценки Ghost of Tsushima
В рецензиях журналисты отметили визуальный стиль Ghost of Tsushima и её боевую систему, однако остались недовольны открытым миром.
CyberSport.ru 10:32
Происшествия
Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды
Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов.
РИА Новости 11:30
Общество
Рябцева обвинила депутата Яшина в сексуальном насилии
NewInform 08:19
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Автоспорт
Хорнер: Мы уже лучше понимаем, над чем надо работать
Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал о том, как его команда готовится к третьему этапу чемпионата, а также прокомментировал события предыдущего уик-энда в Шпильберге.
F1news.ru 15:39
Здоровье
Пандемия спровоцирует смертность от ВИЧ, малярии и туберкулеза
В следующие 5 лет смертность от ВИЧ может увеличиться на 10%, туберкулеза – на 20%, малярии – на 36%.
ToDay News Ufa 14:11
Политика
Володин уточнил возможные последствия призывов вернуть Крым Украине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил иностранных политиков, что их призывы "вернуть" Крым могут обернуться экстрадицией в Россию и уголовным наказанием до 10 лет лишения свободы.
Газета.Ru 11:28
Политика
Байден пообещал перевести все государственные машины на электричество
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предложил перевести весь государственный автопарк на электричество.
РИА Новости 14:29
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 09:32
Политика
В ЛДПР назвали кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
State Duma Russia / via Globallookpress.com Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что в случае отставки губернатора Хабаровского края Сергея Фургала должность временно исполняющего обязанности главы региона должен занять представитель этой же партии.
РЕН ТВ 06:03
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду
Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
Наука
CO2 в атмосфере Земли приближается к уровням 15 млн лет назад
Британские исследователи, работающие в Университете Саутгемптона, нашли на дне Карибского моря крохотных ископаемых и при помощи анализа выявили, каков в них уровень бора.
Evo-rus.com вчера в 01:40
Автоспорт
Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой
Российский пилот Ф-1 Даниил Квят, защищающий цвета команды "Альфа Таури", объяснил причину, по которой второй раз не встал на одно колено перед началом гонки.
CT news 08:11
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской.
CT news 10:33
Политика
Аксёнов рассказал о подаче воды в Симферополь по временному водоводу
RT на русском 14:13
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны
На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
Газета.Ru 14:06
Футбол
Названо условие для возвращения Кокорина в «Зенит»
Названо условие для возвращения нападающего Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи», в петербургский «Зенит».
Lenta.ru 14:19
Армия и оружие
Российские войска начали получать обновленные РЭБ «Красуха»
Согласно источникам «Российской газеты», Вооруженные силы России начали принимать в свое распоряжение новую модификацию комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха-20».
ГЛАС.RU вчера в 08:35
Политика
Действующий лидер Польши Анджей Дуда переизбран на второй срок
Life.ru вчера в 14:21
Политика
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК 12:39