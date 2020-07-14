Коронавирус
ГородовойМакрон заявил о признаках второй волны коронавируса во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о признаках возвращения коронавируса в его страну. В интервью местным телеканалам France 2 и TF Макрон ответил на вопрос о риске второй волне. По мнению французского лидера, риск вполне реален.
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Политика
Госдума единогласно признала отчуждение части РФ экстремизмом
Согласно тексту, нарушение территориальной целостности и отчуждение части российской территории будут приравнены к экстремизму.
Вести.Ru 13:42
Футбол
Кокорин может подписать с «Зенитом» новый двухлетний контракт
Петербургский «Зенит» планирует подписать новое двухлетнее соглашение с нападающим Александром Кокориным, сообщает Metaratings.
Московский Комсомолец 02:01
Армия и оружие
КНР: Замена старых ядерных бомбардировщиков в РФ упирается в финансы
Российские ядерные силы воздушного базирования включают в себя 68 стратегических бомбардировщиков. Из них 50 могут наносить ядерные удары.
RuNews24.ru 01:38
Общество
Умер последний генсек ЦК Компартии Чехословакии Милош Якеш
Скончался последний генеральный секретарь Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) Милош Якеш, которая правила в Чехословацкой Социалистической Республике (ЧССР) до 1989 года, передает информационное агентство ČTK.
Газета.Ru 17:16
Космос
ТУСУР запатентовал покрытие из сульфата бария для защиты космических аппаратов от перегрева
Сульфат бария же поглощает всего 7-10%, что лучше поддерживает температуру радиатора на заданном уровне и защищает все приборы космического аппарата от перегрева.
Интерфакс - Россия 07:09
Армия и оружие
Видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3 ВКС России появилось в Сети
Видео стрельб бронированных штурмовиков Су-25СМ3 Воздушно-космических сил Российской Федерации появилось на просторах Сети.
Актуальные Новости вчера в 03:09
Происшествия
В городе Долгопрудный локализовали пожар на обувном складе
Долгопрудный, Московская область, 15 июля 2020, 00:50 — REGNUM Пожар на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудный Московской области локализован пожарными, 15 июля сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону.
REGNUM 17:50
Политика
Месть Путина: арест на Дальнем Востоке стал последней каплей
"Путина в отставку!": десятки тысяч людей третий день подряд кричат о своей злобе.
ИА Хакасия 16:33
Общество
Навального вызвали на допрос в СКР по делу о клевете
Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) в связи с делом о клевете.
Daily Storm 07:41
Политика
МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией
Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году.
Известия 11:57
Фигурное катание
Алёна Косторная объявила о намерении завершить карьеру в 18 лет
Чемпионка Европы 2020 года призналась, что хотела бы выступать ещё на протяжении двух сезонов, чтобы выступить на Олимпийских играх 2022 года.
Чемпионат 14:06
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны
На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
Газета.Ru 14:06
Энергетика
Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа
Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа.
REGNUM 12:51
Происшествия
Пожар на американском корабле: провалилась палуба, треснул корпус
На десантном корабле ВМФ США USS Bonhomme Richard провалилась взлетная палуба, а в корпусе появились трещины, из которых идет густой дым.
Вести.Ru 11:09
Технологии
Mail.ru Group представила сервис для создания виртуальных ведущих
Сервис «Смотри Mail.ru» представил бесплатную платформу для создания таких цифровых аватаров.
Игромания.ру 12:53
Шоу-бизнес
Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович
В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news 09:38
Здоровье
Патологоанатом описал увиденное на вскрытии умерших c коронавирусом
При вскрытии умерших с коронавирусом, патологоанатомы видят не только поражение легких. Вирус убивает мозг, кишечник, почки и другие органы.
iReactor 12:12
Авто
Ford официально представил внедорожник Bronco Sport
Компания Ford официально представила новую версию внедорожника Ford Bronco, получившего версию Sport.
Деловое.ТВ 06:18
Авто
УАЗ «Патриот» получил патент на передний бампер «Русского Prado»
Работы над глубоко модернизированным УАЗ "Патриот", за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо", продолжаются, хотя прежде в Сети появились данные об остановке проекта.
Новые автомобили вчера в 09:58
Общество
В Приморье до 31 июля продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса, продлен в Приморье до 31 июля.
ТАСС 08:16
Армия и оружие
Трое украинских военнослужащих подорвались на мине под Горловкой
Власти самопровозглашенной Донецкой республики сообщили о подрыве трех военнослужащих Украины на минном поле в районе деревне Зайцево.
Городовой 12:15
Общество
На акции протеста в Минске начались задержания
На акции протеста против снятия оппозиционных кандидатов с выборов президента Белоруссии в Минске начались задержания.
Lenta.ru 12:55
Политика
Трутнев назвал работу властей Хабаровского края неудовлетворительной
По словам представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, деятельность местных властей Хабаровского края плохо организована, пишет РИА Новости.
Политическая Экспертиза вчера в 05:24
Футбол
Глава «Зенита» рассказала об амбициях клуба стать лучшим в Европе
Глава петербургского "Зенита" Елена Илюхина рассказала об амбициях клуба стать лучшим в Европе.
Газета.Ru 13:28
Общество
В ОНК рассказали о пребывании Сафронова в СИЗО
Обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса», бывший журналист Иван Сафронов попросил себе в камеру 60 книг классической литературы и сказал, что доволен питанием.
Известия 15:17
Армия и оружие
Армия Египта может приступить к военной операции на территории Ливии
Политическая Экспертиза 17:01
Общество
В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола
RT на русском 11:34
Политика
Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.
RT на русском 16:37