Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о признаках возвращения коронавируса в его страну. В интервью местным телеканалам France 2 и TF Макрон ответил на вопрос о риске второй волне. По мнению французского лидера, риск вполне реален.

Макрон заявил о признаках второй волны коронавируса во Франции

Общество Умер последний генсек ЦК Компартии Чехословакии Милош Якеш Скончался последний генеральный секретарь Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) Милош Якеш, которая правила в Чехословацкой Социалистической Республике (ЧССР) до 1989 года, передает информационное агентство ČTK.

Космос ТУСУР запатентовал покрытие из сульфата бария для защиты космических аппаратов от перегрева Сульфат бария же поглощает всего 7-10%, что лучше поддерживает температуру радиатора на заданном уровне и защищает все приборы космического аппарата от перегрева.

Происшествия В городе Долгопрудный локализовали пожар на обувном складе Долгопрудный, Московская область, 15 июля 2020, 00:50 — REGNUM Пожар на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудный Московской области локализован пожарными, 15 июля сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону. 10

Политика Месть Путина: арест на Дальнем Востоке стал последней каплей "Путина в отставку!": десятки тысяч людей третий день подряд кричат о своей злобе.

Политика МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году. 101

Путешествия В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала. 726

Происшествия Пожар на американском корабле: провалилась палуба, треснул корпус На десантном корабле ВМФ США USS Bonhomme Richard провалилась взлетная палуба, а в корпусе появились трещины, из которых идет густой дым.

Общество На акции протеста в Минске начались задержания На акции протеста против снятия оппозиционных кандидатов с выборов президента Белоруссии в Минске начались задержания. 525

Политика Трутнев назвал работу властей Хабаровского края неудовлетворительной По словам представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, деятельность местных властей Хабаровского края плохо организована, пишет РИА Новости. 3,2K

Общество В ОНК рассказали о пребывании Сафронова в СИЗО Обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса», бывший журналист Иван Сафронов попросил себе в камеру 60 книг классической литературы и сказал, что доволен питанием. 1